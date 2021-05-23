Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении

Москва, 23 мая. Номер, с которым певица Манижа представляла Россию на Евровидении, имеет как сильную, так и слабую стороны. Экс-солист дуэта Smash!! Сергей Лазарев объяснил, в чем они заключались.

Известный российский певец Сергей Лазарев хорошо знаком с внутренней кухней международного песенного конкурса «Евровидение», что и неудивительно — артист дважды выступал на европейской сцене, оба раза завоевывая для России третье место.

Лазарев выразил мнение, что Манижа прекрасно выступила в Роттердаме, где представила вниманию публики яркий и самобытный номер, разительно отличавшийся от материала других участников Евровидения. При этом все та же самобытность и уникальность, по его мнению, сыграли с артисткой злую шутку.

«Другое дело, сложно победить с такой песней, потому что она была на русском языке. К сожалению, это помешало многим зрителям понять и проникнуться идеей песни», — объяснил Лазарев порталу Peopletalk.

Мнение певца разделила телеведущая и продюсер Яна Рудковская, известная по работе с певцом Димой Биланом — единственным российским артистом, принесшим стране первое место на Евровидении.