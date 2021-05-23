Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере

Ниш, 23 мая. Статс-секретарь-замминистра обороны РФ Николай Панков констатировал высокий уровень слаженности российских и сербских спецподразделений по итогам учений «Совместный ответ — 2021».

Российский чиновник вместе с заместителем оборонного ведомства Александром Фоминым принял участие в завершающем этапе антитеррористических маневров, которые состоялись в воскресенье на полигоне Орашац в Сербии.

«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе», — сказал Панков.

Он отметил высокую боевую выучку российских и сербских спецназовцев, которые в кратчайшие сроки справились с налаживанием необходимого уровня взаимодействия для дальнейшего разрешения поставленных совместных задач. По словам Панкова, сотрудничество России и Сербии в сфере обороны не направлено против кого-либо, а лишь является элементом дружбы между государствами.

Еще одним доказательством этому служит отказ Белграда от требования Евросоюза ввести санкции против Москвы.