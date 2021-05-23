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23 мая 15:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
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Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
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Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере

Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Ниш, 23 мая. Статс-секретарь-замминистра обороны РФ Николай Панков констатировал высокий уровень слаженности российских и сербских спецподразделений по итогам учений «Совместный ответ — 2021».

Российский чиновник вместе с заместителем оборонного ведомства Александром Фоминым принял участие в завершающем этапе антитеррористических маневров, которые состоялись в воскресенье на полигоне Орашац в Сербии.

«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе», — сказал Панков.

Он отметил высокую боевую выучку российских и сербских спецназовцев, которые в кратчайшие сроки справились с налаживанием необходимого уровня взаимодействия для дальнейшего разрешения поставленных совместных задач. По словам Панкова, сотрудничество России и Сербии в сфере обороны не направлено против кого-либо, а лишь является элементом дружбы между государствами.

Еще одним доказательством этому служит отказ Белграда от требования Евросоюза ввести санкции против Москвы.

спецназ сербия белград
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Все новости / Армия / Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
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