ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом

Ростов-на-Дону, 23 мая. Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и фуры произошла на трассе М-4 «Дон». Федеральное агентство новостей публикует фото с места дорожного ЧП.

Трагический инцидент произошел в Октябрьском районе Ростовской области. Автобус Neoplan, следовавший маршрутом Москва — Нефтекумск, по неустановленной причине врезался в стоящий на обочине грузовик DAF. Машина по касательной столкнулась с полуприцепом, передает источник ФАН.

В результате аварии погиб один человек, 36-летний Александр Т., еще один пассажир, 43-летний Сергей Ж., получил открытый перелом руки и был госпитализирован в больницу города Шахты. За остальными пассажирами автобуса направили резервный транспорт. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.