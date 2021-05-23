ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 15:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
Все новости
23 мая 15:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
Все новости

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом

Происшествия
ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 23 мая. Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и фуры произошла на трассе М-4 «Дон». Федеральное агентство новостей публикует фото с места дорожного ЧП.

Трагический инцидент произошел в Октябрьском районе Ростовской области. Автобус Neoplan, следовавший маршрутом Москва — Нефтекумск, по неустановленной причине врезался в стоящий на обочине грузовик DAF. Машина по касательной столкнулась с полуприцепом, передает источник ФАН.

В результате аварии погиб один человек, 36-летний Александр Т., еще один пассажир, 43-летний Сергей Ж., получил открытый перелом руки и был госпитализирован в больницу города Шахты. За остальными пассажирами автобуса направили резервный транспорт. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

дтп автобус фото ростовская область
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 185545 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 69670 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 56693 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 46947 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 39159 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Происшествия / ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом
Рейтинг@Mail.ru