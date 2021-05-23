В минобороны Украины мечтают о внедорожнике для ВСУ уровня НАТО

Киев, 23 мая. Украинское оборонное ведомство озвучило критерии для претендентов на участие в тендере по разработке нового внедорожника ВСУ, который должен заменить советские УАЗы.

Согласно информации минобороны Украины, техническое задание на автомобиль для армии государства разработали в ЦНИИ ВВТ ВСУ. Так стало известно, что в ведомстве мечтают о внедорожнике уровня НАТО.

После ознакомления с предоставленной информацией участникам тендера дали пять суток на то, чтобы оценить свои силы и подать заявку. Согласно заданным условиям, предоставить готовый образец авто нужно до 1 сентября 2021 года. В числе требований заказчика — использование современной дизельной силовой установки, полный привод, защищенные колеса, увеличенный ресурс до капитального ремонта и гарантийные обязательства. Предполагается, что новый внедорожник должен быть изготовлен в соответствии с ТТХ современных автомобилей, которые используются в войсках НАТО и превосходить по характеристикам советские УАЗы. Как известно, новый внедорожник уже решили назвать «Сайгак».

Однако проблемы в армии, очевидно, явно не в автомобилях — экс-начальник Генштаба Украины Виктор Муженко ранее указал на способность Киева лишиться выхода к морю.