Анастасия Макеева сообщила, что вышла замуж

Москва, 23 мая. Российская актриса и певица Анастасия Макеева сообщила на своей странице в Instagram, что вышла замуж за Романа Малькова, который оставил в Словении жену и четверых детей.

Знаменитость объяснила в новом посте, что сыграла необычную свадьбу. Макеева презентовала ролик с подводной съемки, где она и ее возлюбленный кружатся в танце в толщей воды. На звезде в кадре перламутровое платье со стразами, жених выбрал классический костюм.

Актриса убила двух зайцев сразу: сообщила о долгожданном браке и представила клип на новую песню RomanA, что расшифровывается как «Роман Анастасии», уточнила звезда.

«Я вышла замуж под водой. RomanA («Роман Анастасии»)», — написала Макеева.

Мальков, приехавший из Словении в Москву на заработки, сделал предложение Макеевой в начале марта на глазах у публики театра «ЛДМ. Новая сцена». Дома у избранника актрисы осталась жена и четверо детей, про что звезда знала с первых минут знакомства. Возлюбленный заверил Макееву, что находится на стадии развода. Сама певица не считает себя причастной к разрушению семьи Малькова.