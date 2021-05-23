Баранец назвал три региона России, которые хотят заполучить другие страны

Москва, 23 мая. Военный обозреватель kp.ru полковник в отставке Виктор Баранец назвал территорию в составе России, на которую покушается командование НАТО.

Эксперт в эфире YouTube-канала популярного российского журналиста Владимира Соловьева прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия «выбьет зубы» тем, кто попытается «откусить» ее территории. По мнению военного обозревателя kp.ru, высказывание российского лидера было адресовано сразу на три стороны. Баранец назвал очевидным то, что силы НАТО хотят захватить Калининградскую область, Украина намерена получить Крымский полуостров, а Япония — острова Курильской гряды. Но стоит им только попытаться, и Россия тут же «выбьет зубы», усмирив любые амбиции, сказал Виктор Баранец.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что от России все периодически хотят что-то «откусить», но они должны знать, что «мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться». По словам государственного лидера, ряд стран осмеливается делать публичные заявления о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. Путин утверждает, что утверждать подобные вещи — это странно. Он также затронул тему искажения роли Красной армии в победе над нацизмом.