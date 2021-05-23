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23 мая 15:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
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Днепр стал загнивать после водной блокады Крыма

Политика
Днепр стал загнивать после водной блокады Крыма
Prt Scr youtube.com  /  QHA - Qırım Haber Ajansı

Минск, 23 мая. Халатность Незалежной привела к заболачиванию Днепра. Проблема стала актуальной после перекрытия Северо-Крымского канала.

Вопрос загнивания Днепра поднимается уже давно. Власти Украины перекладывают ответственность за данную проблему на промышленность СССР. Однако тема приобрела новую актуальность после решения официального Киева заблокировать подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Это нарушило экосистему всего бассейна рек. В Днепр впадает множество притоков, а также из реки подпитываются русла.

От последствий решения Украины страдают соседние страны. На проблемы пожаловались в Белоруссии. Корреспондент издания iReactor пообщался с жителями деревни Копань Речицкого района Гомельской области, которые рассказали о произошедших изменениях.

«Последние лет пять наблюдаются аномалии. То высохнет Днепр, а следом реки Сож и Припять. Аж лодка по дну шаркает. Далеко отплывать страшно, вдруг проколется. Почему это происходит, точно не знаю, но ранее подобного не наблюдалось», — подчеркнул один из обитателей.

На такие изменения не были рассчитаны даже новые объекты инфраструктуры. Белорусы рассказали о подтапливании моста, а также вреде, который наносят аномалии местному хозяйству.

Ранее Украина согласилась восстановить подачу воды в Крым при условии некой «демилитаризации». На полуострове требования Киева назвали «людоедским шантажом».

украина белоруссия днепр
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