Минск, 23 мая. Халатность Незалежной привела к заболачиванию Днепра. Проблема стала актуальной после перекрытия Северо-Крымского канала.

Вопрос загнивания Днепра поднимается уже давно. Власти Украины перекладывают ответственность за данную проблему на промышленность СССР. Однако тема приобрела новую актуальность после решения официального Киева заблокировать подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Это нарушило экосистему всего бассейна рек. В Днепр впадает множество притоков, а также из реки подпитываются русла.

От последствий решения Украины страдают соседние страны. На проблемы пожаловались в Белоруссии. Корреспондент издания iReactor пообщался с жителями деревни Копань Речицкого района Гомельской области, которые рассказали о произошедших изменениях.

«Последние лет пять наблюдаются аномалии. То высохнет Днепр, а следом реки Сож и Припять. Аж лодка по дну шаркает. Далеко отплывать страшно, вдруг проколется. Почему это происходит, точно не знаю, но ранее подобного не наблюдалось», — подчеркнул один из обитателей.

На такие изменения не были рассчитаны даже новые объекты инфраструктуры. Белорусы рассказали о подтапливании моста, а также вреде, который наносят аномалии местному хозяйству.

Ранее Украина согласилась восстановить подачу воды в Крым при условии некой «демилитаризации». На полуострове требования Киева назвали «людоедским шантажом».