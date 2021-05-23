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23 мая 15:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
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Российский врач объяснил, как отличить COVID-19 от других заболеваний

Общество
Российский врач объяснил, как отличить COVID-19 от других заболеваний
pixabay.com  /  leo2014

Москва, 23 мая. Отличить коронавирусную инфекцию от аллергии и ОРВИ помогут некоторые признаки, рассказал российский врач общей практики Денис Прокофьев.

На весеннюю аллергию указывают три симптома: конъюнктивит, заложенность носа и проблемы с дыханием. Что касается респираторных вирусных инфекций, то отличить их от COVID-19 несколько труднее.

Прокофьев назвал «банальный способ», который даст гарантированно точный ответ. Так, на помощь придет общий анализ крови, пишет «Царьград».

«Этот анализ очень хорошо демонстрирует наличие или отсутствие заболевания по определенным показателям», — объяснил специалист.

Ранее российский иммунолог Елена Надей объяснила, как не перепутать аллергию с простудой. И в том, и в другом случае пациентов беспокоят чих, зуд, заложенность носа и покраснение глаз.

здоровье симптомы коронавирус
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