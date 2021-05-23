Российский врач объяснил, как отличить COVID-19 от других заболеваний

Москва, 23 мая. Отличить коронавирусную инфекцию от аллергии и ОРВИ помогут некоторые признаки, рассказал российский врач общей практики Денис Прокофьев.

На весеннюю аллергию указывают три симптома: конъюнктивит, заложенность носа и проблемы с дыханием. Что касается респираторных вирусных инфекций, то отличить их от COVID-19 несколько труднее.

Прокофьев назвал «банальный способ», который даст гарантированно точный ответ. Так, на помощь придет общий анализ крови, пишет «Царьград».

«Этот анализ очень хорошо демонстрирует наличие или отсутствие заболевания по определенным показателям», — объяснил специалист.

Ранее российский иммунолог Елена Надей объяснила, как не перепутать аллергию с простудой. И в том, и в другом случае пациентов беспокоят чих, зуд, заложенность носа и покраснение глаз.