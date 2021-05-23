Певица Ани Лорак потеряла свою компанию из-за проблем с налогами

Москва, 23 мая. Федеральная налоговая служба ликвидировала компанию ООО «Ани Лорак Продакшн», учредителем которой являлась 42-летняя певица Ани Лорак.

Общество с ограниченной ответственностью «Ани Лорак Продакшн» было ликвидировано по ряду причин. Так, предприятие не предоставило декларацию о доходах, а также просрочило все сроки налоговых выплат. Помимо этого, за ним числились четыре заблокированных счета в банке, сообщает источник ФАН.

Другим фактором, сыгравшим немаловажную роль при принятии решения о ликвидации бизнеса, стало предоставление компанией недостоверных данных. Информация о том, что у налоговой возникли вопросы к украинской певице Ани Лорак, появилась в начале мая.

Сообщалось, что ФНС инициировала проверку соответствия расходов артистки ее доходам, а также занялась подготовкой судебного иска к звезде за уклонение от уплаты налогов и введение в заблуждение налоговиков.