Путин встретится в Сочи с Лукашенко и Жапаровым

Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин на новой неделе проведет ряд важных встреч, которые состоятся в Сочи.

Известно, что 24 мая российский лидер проведет в Сочи переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, в Сочи начнется серия совещаний по военной тематике, где Путин примет непосредственное участие.

Также на новой неделе у президента РФ намечена встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко и совещание по вопросам экономики, они также состоятся в Сочи.

Ранее Путин поддержал идею Лукашенко о свободном передвижении граждан по территории ЕАЭС. По его словам, Москва стремится максимально улучшить условия для зарубежных граждан, которые прибыли на работу.