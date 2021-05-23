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23 мая 15:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Армия
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
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Цены на электричество в Литве оказались дороже, чем в Латвии и Эстонии

Экономика
Цены на электричество в Литве оказались дороже, чем в Латвии и Эстонии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Вильнюс, 23 мая. Среднемесячная цена на электроэнергию в Литве на конец апреля оказалась на уровне 44,74 евро за мегаватт-час, следует из материалов независимого поставщика Elektrum Lietuva.

При этом в Латвии и Эстонии стоимость электричества осталась на уровне марта — 43,60 евро за мегаватт-час. Потребление электроэнергии в странах Балтии в апреле этого года оказалось на 4% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Литва потребила 931 гигаватт-час, что на 7% больше прошлогодних показателей. Спрос на электроэнергию в Латвии вырос на 4%, до 576 гигаватт-часов, а в Эстонии остался на прежнем уровне — 640 гигаватт-часов.

Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига объяснил, что на стоимость электричества в апреле 2021 года повлияло снижение мощности ветроэнергетики на 14% по сравнению с мартом. Еще одним фактором стали изменения цен на энергоносители в соседних странах. Кроме того, энергетические потоки из РФ оказались на 34% меньше, а из Швеции — на 11%, добавил Гига.

Литва, несмотря на свою явную антироссийскую позицию, продолжает закупать газ у Москвы. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Вильнюс просто не может найти альтернативные источники поставок по выгодным ценам.

Латвия эстония литва прибалтика электроэнергия
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