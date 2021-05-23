Цены на электричество в Литве оказались дороже, чем в Латвии и Эстонии

Вильнюс, 23 мая. Среднемесячная цена на электроэнергию в Литве на конец апреля оказалась на уровне 44,74 евро за мегаватт-час, следует из материалов независимого поставщика Elektrum Lietuva.

При этом в Латвии и Эстонии стоимость электричества осталась на уровне марта — 43,60 евро за мегаватт-час. Потребление электроэнергии в странах Балтии в апреле этого года оказалось на 4% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Литва потребила 931 гигаватт-час, что на 7% больше прошлогодних показателей. Спрос на электроэнергию в Латвии вырос на 4%, до 576 гигаватт-часов, а в Эстонии остался на прежнем уровне — 640 гигаватт-часов.

Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига объяснил, что на стоимость электричества в апреле 2021 года повлияло снижение мощности ветроэнергетики на 14% по сравнению с мартом. Еще одним фактором стали изменения цен на энергоносители в соседних странах. Кроме того, энергетические потоки из РФ оказались на 34% меньше, а из Швеции — на 11%, добавил Гига.

Литва, несмотря на свою явную антироссийскую позицию, продолжает закупать газ у Москвы. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Вильнюс просто не может найти альтернативные источники поставок по выгодным ценам.