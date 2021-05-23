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новостей
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
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Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
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Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
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Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
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Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
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Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
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Иран ограничил контроль МАГАТЭ над своей ядерной программой

  /   Обновлено: 23 мая 2021 15:24
Иран
Иран ограничил контроль МАГАТЭ над своей ядерной программой
flickr.com  /  IAEA Imagebank

Тегеран, 23 мая. МАГАТЭ лишается доступа к видеоматериалам с иранских ядерных объектов. Эту информацию приводит новостное агентство Mehr.

По словам главы иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа, инспекторы Агентства больше не имеют доступа к записям с камер наблюдения на ядерных объектах Исламской Республики Иран.

Этот запрет был одобрен духовным лидером страны аятоллой Хаменеи, голос которого имеет решающее значение в государственных вопросах.

Сообщается, что 22 мая истек трехмесячный срок, в ходе которого МАГАТЭ должно было добиться отмены антииранских санкций в области нефтегазовой и банковской сферы.

В декабре 2020 года парламент Ирана одобрил законопроект об ограничении деятельности инспекций ООН на своих ядерных объектах до снятия западными странами наложенных санкций. В результате МАГАТЭ заключило с Тегераном договоренность, согласно которой в трехмесячный срок добьется отмены части санкций. До выполнения данного условия Агентству был закрыт доступ к фото и видеоматериалам с иранских ядерных объектов, при этом Тегеран угрожал удалить их впоследствии, если условия сделки не будут достигнуты.

Пока непонятно, выполнил Иран такую угрозу или нет. Перед выступлением спикера ряд депутатов республики призвал Организацию по атомной энергии Ирана уничтожить видеоматериалы, однако ее руководство еще не прокомментировало данное решение.

Вероятно, в ближайшее время будут проведены переговоры о продлении трехмесячного соглашения между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Ожидается, что сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит на пресс-конференции.

По информации иранских СМИ, стороны договорились «условно продлить» соглашение. Однако официальные лица пока не подтверждают эти данные.

В соответствии с так называемым «дополнительным протоколом», МАГАТЭ собирало и анализировало записи с камер наблюдения на иранских ядерных объектах. Запрет на эту деятельность был введен парламентом Ирана на фоне продолжающегося в Вене диалога о возобновлении ядерной сделки. Его результаты пока остаются неясными, хотя стороны неоднократно заявляли о своем «удовлетворении» переговорами.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил о достижении предварительных соглашений об отмене ряда санкций США.

«Прогресс в переговорах» приветствовал и официальный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сказав, что стороны должны принять необходимые политические решения.

иран магатэ ядерная программа
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