Иран ограничил контроль МАГАТЭ над своей ядерной программой

Тегеран, 23 мая. МАГАТЭ лишается доступа к видеоматериалам с иранских ядерных объектов. Эту информацию приводит новостное агентство Mehr.

По словам главы иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа, инспекторы Агентства больше не имеют доступа к записям с камер наблюдения на ядерных объектах Исламской Республики Иран.

IAEA may no longer get nuclear sites images: Iran https://t.co/ssbSxt9xAm — Hindustan Times (@HindustanTimes) May 23, 2021

Этот запрет был одобрен духовным лидером страны аятоллой Хаменеи, голос которого имеет решающее значение в государственных вопросах.

Сообщается, что 22 мая истек трехмесячный срок, в ходе которого МАГАТЭ должно было добиться отмены антииранских санкций в области нефтегазовой и банковской сферы.

В декабре 2020 года парламент Ирана одобрил законопроект об ограничении деятельности инспекций ООН на своих ядерных объектах до снятия западными странами наложенных санкций. В результате МАГАТЭ заключило с Тегераном договоренность, согласно которой в трехмесячный срок добьется отмены части санкций. До выполнения данного условия Агентству был закрыт доступ к фото и видеоматериалам с иранских ядерных объектов, при этом Тегеран угрожал удалить их впоследствии, если условия сделки не будут достигнуты.

Update: Iran says IAEA access to nuclear sites images has ended, but extension possible https://t.co/XJg7dqOCkg — Reuters Iran (@ReutersIran) May 23, 2021

Пока непонятно, выполнил Иран такую угрозу или нет. Перед выступлением спикера ряд депутатов республики призвал Организацию по атомной энергии Ирана уничтожить видеоматериалы, однако ее руководство еще не прокомментировало данное решение.

Вероятно, в ближайшее время будут проведены переговоры о продлении трехмесячного соглашения между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. Ожидается, что сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит на пресс-конференции.

По информации иранских СМИ, стороны договорились «условно продлить» соглашение. Однако официальные лица пока не подтверждают эти данные.

#BreakingNews

According to Noor News Agency, an informed source at the Supreme National Security Council said that the deal between Iran and United Nations nuclear watchdog will be “conditionally extended.#Iran #JCPOA #Vienna — Tehran Times (@TehranTimes79) May 23, 2021

В соответствии с так называемым «дополнительным протоколом», МАГАТЭ собирало и анализировало записи с камер наблюдения на иранских ядерных объектах. Запрет на эту деятельность был введен парламентом Ирана на фоне продолжающегося в Вене диалога о возобновлении ядерной сделки. Его результаты пока остаются неясными, хотя стороны неоднократно заявляли о своем «удовлетворении» переговорами.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил о достижении предварительных соглашений об отмене ряда санкций США.

Rouhani - West agreed to lift main sanctions on #Iran https://t.co/A1F6bUBn9x — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 22, 2021

«Прогресс в переговорах» приветствовал и официальный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сказав, что стороны должны принять необходимые политические решения.