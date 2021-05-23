Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане

Великий Устюг, 23 мая. Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Великий Устюг в Вологодской области.

Великий Устюг — один из древнейших городов на Русском Севере. Здесь богатая история, но бедные люди. Об этом жители рассказали Алексею Журавлеву на сельскохозяйственной ярмарке. Они пожаловались, что одной из значимых проблем здесь является отсутствие работы с достойной заработной платой. На начало 2021 года в Вологодской области зарегистрировано порядка 25 тысяч безработных, что в 4,2 раза больше, чем год назад.

«Что до Москвы, что до областного центра, Вологды, ехать одинаково», — посетовали жители и объяснили, что в поисках работы большинство предпочитает покинуть малую родину и уехать в Москву.

Федеральное агентство новостей /

На встрече с общественностью депутату рассказали о другой значимой проблеме — состоянии медицины: очереди в поликлиниках, нехватка профессиональных кадров, врачей узкой специализации.

«Такие города, как Великий Устюг — оплот российской государственности, устюжане не должны жить плохо или чувствовать себя людьми второго сорта, — отметил Алексей Журавлев. — Партия «Родина» отстаивает интересы простых граждан. Мы считаем, что необходимо стимулировать реальный рост зарплат и повышать уровень жизни в малых городах, создавать условия для открытия новых предприятий, тогда молодежь не будет уезжать».

После депутат посетил знаменитую вотчину Деда Мороза — главного работодателя города. В течение года Великий Устюг посещают около 300 тысяч гостей. Большинство из них — зимой, а летом поток туристов существенно уменьшается, и люди вынуждены искать другие источники заработка. Жители были рады видеть Алексея Журавлева.

Федеральное агентство новостей /

«Наш город — маленький, живем, думаем, кому интересны наши проблемы? И тут приезжает фигура федерального уровня, появляется надежда, а потом уверенность, что нас услышат. Спасибо вам», — сказала жительница Устюга Лидия Меньшенина на встрече с депутатом в вотчине Деда Мороза.

В городе Красавино Великоустюгского района Вологодской области люди рассказали о закрытии градообразующего предприятия — Красавинского льнокомбината. Теперь молодежь уезжает из города, работать негде. А тем, кто пытается выжить, разбив огород, мешает борщевик.

«В своих хозяйствах мы уничтожаем его самостоятельно, но, так как помощи от властей нет, в общественных местах за борщевиком никто не следит. Он растет и вновь попадает к нам на огороды», — пожаловалась пенсионерка Нина Ивановна Голубева.

Федеральное агентство новостей /

Алексей Журавлев внимательно выслушал все жалобы и отметил, что многие из озвученных проблем можно решить на региональном или муниципальном уровне. Представители Вологодского отделения партии «Родина» зафиксировали жалобы устюжан и пообещали оказать содействие на своем уровне. В свою очередь Алексей Журавлев отметил, что проблемы, свойственные многим малым городам России, можно решить, создавая в них конкурентоспособную экономическую базу.