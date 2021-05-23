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23 мая 15:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
15:31
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Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане

Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
Федеральное агентство новостей  / 

Великий Устюг, 23 мая. Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Великий Устюг в Вологодской области.

Великий Устюг — один из древнейших городов на Русском Севере. Здесь богатая история, но бедные люди. Об этом жители рассказали Алексею Журавлеву на сельскохозяйственной ярмарке. Они пожаловались, что одной из значимых проблем здесь является отсутствие работы с достойной заработной платой. На начало 2021 года в Вологодской области зарегистрировано порядка 25 тысяч безработных, что в 4,2 раза больше, чем год назад.

«Что до Москвы, что до областного центра, Вологды, ехать одинаково», — посетовали жители и объяснили, что в поисках работы большинство предпочитает покинуть малую родину и уехать в Москву.

Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
Федеральное агентство новостей  / 

На встрече с общественностью депутату рассказали о другой значимой проблеме — состоянии медицины: очереди в поликлиниках, нехватка профессиональных кадров, врачей узкой специализации.

«Такие города, как Великий Устюг — оплот российской государственности, устюжане не должны жить плохо или чувствовать себя людьми второго сорта, — отметил Алексей Журавлев. — Партия «Родина» отстаивает интересы простых граждан. Мы считаем, что необходимо стимулировать реальный рост зарплат и повышать уровень жизни в малых городах, создавать условия для открытия новых предприятий, тогда молодежь не будет уезжать».

После депутат посетил знаменитую вотчину Деда Мороза — главного работодателя города. В течение года Великий Устюг посещают около 300 тысяч гостей. Большинство из них — зимой, а летом поток туристов существенно уменьшается, и люди вынуждены искать другие источники заработка. Жители были рады видеть Алексея Журавлева.

Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
Федеральное агентство новостей  / 

«Наш город — маленький, живем, думаем, кому интересны наши проблемы? И тут приезжает фигура федерального уровня, появляется надежда, а потом уверенность, что нас услышат. Спасибо вам», — сказала жительница Устюга Лидия Меньшенина на встрече с депутатом в вотчине Деда Мороза.

В городе Красавино Великоустюгского района Вологодской области люди рассказали о закрытии градообразующего предприятия — Красавинского льнокомбината. Теперь молодежь уезжает из города, работать негде. А тем, кто пытается выжить, разбив огород, мешает борщевик.

«В своих хозяйствах мы уничтожаем его самостоятельно, но, так как помощи от властей нет, в общественных местах за борщевиком никто не следит. Он растет и вновь попадает к нам на огороды», — пожаловалась пенсионерка Нина Ивановна Голубева.

Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
Федеральное агентство новостей  / 

Алексей Журавлев внимательно выслушал все жалобы и отметил, что многие из озвученных проблем можно решить на региональном или муниципальном уровне. Представители Вологодского отделения партии «Родина» зафиксировали жалобы устюжан и пообещали оказать содействие на своем уровне. В свою очередь Алексей Журавлев отметил, что проблемы, свойственные многим малым городам России, можно решить, создавая в них конкурентоспособную экономическую базу.

великий устюг алексей журавлев партия родина
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