Лукашенко поручил поднять в небо истребитель для сопровождения гражданского самолета

Минск, 23 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поднять в небо истребитель для сопровождения пассажирского самолета с основателем телеграм-канала Nexta.

Согласно информации телеграм-канала «Пул Первого», в настоящее время отечественный борт МиГ-29 ждет завершения необходимых проверочных мероприятий для того, чтобы сопроводить воздушное средство до границы с Литвой.

«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», — отметили в пресс-службе национального аэропорта.

Изначально Boeing-737-800, принадлежащий авиакомпании Ryanair, летел из Афин в Вильнюс, однако сел в минском аэропорту. По предварительной информации, перед посадкой пилоты судна гражданской авиации подали сигнал бедствия, в связи с чем на посадочную полосу были стянуты десятки пожарных автомобилей. Сейчас самолет находится на стоянке аэропорта, основатель Nexta задержан.