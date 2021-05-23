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23 мая 15:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
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Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
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Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED

Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
oprf.ru  /  Пресс-служба Общественной палаты РФ

В субботу, 22 мая, в Великом Новгороде должен был пройти «Земский съезд» российских муниципальных депутатов, организатором которого выступала московский экс-мундеп Юлия Галямина. За несколько дней до этого руководство «Национального фонда за демократию» (NED, внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций) заявило об «обширных программах» в российских регионах. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в комментарии ФАН заявил, что «Земский съезд» мог финансировать в том числе и NED.

Мероприятие в Великом Новгороде не состоялось по причине нарушения организаторами коронавирусных ограничений, установленных в этом субъекте. Роспотребнадзор 23 мая подтвердил информацию, выявив нарушения санитарного законодательства.

Подготовка к собранию велась на протяжении нескольких недель. Организатор съезда, экс-мундеп Юлия Галямина в социальных сетях вела кампанию по сбору денег. По ее словам, средства пошли бы на оплату проезда и проживания участников мероприятия.

В понедельник, 17 мая, вице-президент «Национального фонда за демократию» Барбара Хейг рассказала, что его организация имеет «обширные программы» в России и ее провинциях.

«У нас есть обширные программы по России, и, как сказал Карл (глава фонда NED Карл Гершман. — Прим. ред.), мы пустили корни даже в провинциях, областях, за пределами Москвы. Очень глубоко и широко», — заявила она.

Такое совпадение напрямую указывает на возможность финансирования NED «протестных» мероприятий. Под эту категорию попадает и «Земский съезд» Галяминой. Член Общественной палаты РФ, директор «Фонда исследований проблем демократии» Максим Григорьев в комментарии ФАН рассказал, что у него нет сомнений в том, что NED и другие иностранные организации профинансировали мероприятие.

«У меня нет сомнений, что к финансированию и организации этих мероприятий имели отношение американские организации, государственные, такие как NED. Велика вероятность, что в этом принимал участие и господин Ходорковский. Он не раз заявлял, что готовит эти мероприятия. Прошлое («Муниципальная Россия». — Прим. ред.) тоже делалось при поддержке иностранного финансирования и господина Ходорковского», — рассказал Григорьев.

Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
instagram.com  / @m_khodorkovsky

Общественник подчеркнул, что NED на протяжении 30 лет финансирует «протестные» мероприятия в РФ и оценивать их деятельность можно не иначе как вмешательство в дела другого государства.

«Связь совершенно очевидна, и руководитель NED говорил о том, что у них есть широкая сеть контактов и они ведут широкую работу. NED всегда финансировал на протяжении этих 30, наверное, лет мероприятия в России, которые надо трактовать как вмешательства во внутренние дела России», — резюмировал Григорьев.

Напомним, что организатор «Земского съезда» Галямина тесно связана с получением иностранного финансирования как от Ходорковского, так и от NED. В своем материале ФАН ранее писал о связях бывшего муниципального депутата с иностранными организациями. Так, Галямина совместно с политтехнологом Наталией Шавшуковой организовала «Школу местного самоуправления». Сейчас Шавшукова работает вместе с Ходорковским, помогая реализовывать проекты миллиардера. Одним из них является форум «Свободные люди», созданный на площадке «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной). В свою очередь, «Школа местного самоуправления» подконтрольна сразу ряду нескольких нежелательных организаций — ОР, NED и Free Russia Foundation, из-за чего встает вопрос о ее самостоятельности.

Аналогичные параллели можно провести и с «Земским съездом». С одной стороны, на его организацию были получены донаты от граждан РФ и при поверхностном взгляде нет нарушений российского законодательства. Но с другой, особенно учитывая связь Галяминой с иностранными организациями, вероятно и наличие зарубежного финансирования в целях муниципальных депутатов и их собраний.

галямина ned
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Все новости / Общество / Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
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