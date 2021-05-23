Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED

В субботу, 22 мая, в Великом Новгороде должен был пройти «Земский съезд» российских муниципальных депутатов, организатором которого выступала московский экс-мундеп Юлия Галямина. За несколько дней до этого руководство «Национального фонда за демократию» (NED, внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций) заявило об «обширных программах» в российских регионах. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в комментарии ФАН заявил, что «Земский съезд» мог финансировать в том числе и NED.

Мероприятие в Великом Новгороде не состоялось по причине нарушения организаторами коронавирусных ограничений, установленных в этом субъекте. Роспотребнадзор 23 мая подтвердил информацию, выявив нарушения санитарного законодательства.

Подготовка к собранию велась на протяжении нескольких недель. Организатор съезда, экс-мундеп Юлия Галямина в социальных сетях вела кампанию по сбору денег. По ее словам, средства пошли бы на оплату проезда и проживания участников мероприятия.

В понедельник, 17 мая, вице-президент «Национального фонда за демократию» Барбара Хейг рассказала, что его организация имеет «обширные программы» в России и ее провинциях.

«У нас есть обширные программы по России, и, как сказал Карл (глава фонда NED Карл Гершман. — Прим. ред.), мы пустили корни даже в провинциях, областях, за пределами Москвы. Очень глубоко и широко», — заявила она.

Такое совпадение напрямую указывает на возможность финансирования NED «протестных» мероприятий. Под эту категорию попадает и «Земский съезд» Галяминой. Член Общественной палаты РФ, директор «Фонда исследований проблем демократии» Максим Григорьев в комментарии ФАН рассказал, что у него нет сомнений в том, что NED и другие иностранные организации профинансировали мероприятие.

«У меня нет сомнений, что к финансированию и организации этих мероприятий имели отношение американские организации, государственные, такие как NED. Велика вероятность, что в этом принимал участие и господин Ходорковский. Он не раз заявлял, что готовит эти мероприятия. Прошлое («Муниципальная Россия». — Прим. ред.) тоже делалось при поддержке иностранного финансирования и господина Ходорковского», — рассказал Григорьев.

instagram.com / @m_khodorkovsky

Общественник подчеркнул, что NED на протяжении 30 лет финансирует «протестные» мероприятия в РФ и оценивать их деятельность можно не иначе как вмешательство в дела другого государства.

«Связь совершенно очевидна, и руководитель NED говорил о том, что у них есть широкая сеть контактов и они ведут широкую работу. NED всегда финансировал на протяжении этих 30, наверное, лет мероприятия в России, которые надо трактовать как вмешательства во внутренние дела России», — резюмировал Григорьев.

Напомним, что организатор «Земского съезда» Галямина тесно связана с получением иностранного финансирования как от Ходорковского, так и от NED. В своем материале ФАН ранее писал о связях бывшего муниципального депутата с иностранными организациями. Так, Галямина совместно с политтехнологом Наталией Шавшуковой организовала «Школу местного самоуправления». Сейчас Шавшукова работает вместе с Ходорковским, помогая реализовывать проекты миллиардера. Одним из них является форум «Свободные люди», созданный на площадке «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной). В свою очередь, «Школа местного самоуправления» подконтрольна сразу ряду нескольких нежелательных организаций — ОР, NED и Free Russia Foundation, из-за чего встает вопрос о ее самостоятельности.

Аналогичные параллели можно провести и с «Земским съездом». С одной стороны, на его организацию были получены донаты от граждан РФ и при поверхностном взгляде нет нарушений российского законодательства. Но с другой, особенно учитывая связь Галяминой с иностранными организациями, вероятно и наличие зарубежного финансирования в целях муниципальных депутатов и их собраний.