Экс-редактора Nexta Протасевича задержали в аэропорту Минска

Минск, 23 мая. Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич должен был прилететь в Вильнюс, однако его самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту белорусской столицы.

Оказавшись в республике, молодой человек сразу же повстречался с правоохранителями. После непродолжительной беседы они его задержали и доставили в отдел. Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

Ранее ФАН сообщал, что в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair. Среди его пассажиров был и Протасевич. Командир лайнера принял соответствующее решение после того, как поступило сообщение о «минировании» воздушного судна.