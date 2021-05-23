Новые мутации COVID-19 чаще приводят к смерти заболевших

Москва, 23 мая. Изменившиеся варианты COVID-19 все чаще заканчиваются летальным исходом у заразившихся. Некоторые мутации усложняют течение болезни.

Об особенностях новых штаммов коронавирусной инфекции рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин в эфире передачи на телеканале «Россия-1». По словам эксперта, новые мутации коронавируса приводят к тяжелым случаям болезни, а также повышенному риску смертности. Самым эффективным способом защиты от инфекции и предотвращения возможных осложнений является вакцинация, подчеркнул Гущин.

Ранее врач из Москвы предположил, что могло бы заставить граждан России быстрее вакцинироваться. По словам главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, только вакцинация поможет быстрее вернуться к привычной жизни. Медик подчеркнул, что многие россияне не прививаются, потому что не догадываются о тяжести ситуации в коронавирусных госпиталях.