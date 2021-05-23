Два торговых центра Донской столицы эвакуировали под угрозами анонима

Ростов-на-Дону, 23 мая. Накануне вечером в службу оперативного реагирования Ростовской области поступил сигнал о минировании торгового центра «РИО». Как сообщают в пресс-центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, неизвестный даже предъявил условие — 2 млрд долларов.

Торговый центр, который располагается на проспекте Нагибина, был эвакуирован, на место прибыли пожарные расчеты, полиция, скорая и кинологи. Пока продолжалась операция по поиску взрывчатых веществ, на пульт дежурного поступил второй звонок, где неизвестный сообщил о заминированной машине, которая якобы стоит на подземной парковке другого торгового центра.

В результате оперативных мероприятий из первого ТРЦ было эвакуировано около 1300 человек, из второго 7000, включая сотрудников и посетителей. Ни в одном из магазинов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Злоумышленника вычислили и задержали по горячим следам. Оперативникам еще предстоит определить мотив этого поступка.

Ранее ФАН рассказывал, как неудачная шутка питерского пенсионера чуть не обернулась для него тюрьмой. Мужчина также сообщил заведомо ложную информацию о минировании.