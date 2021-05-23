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17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
17:08
Происшествия
Пожилой пациент лишится обеих ног из-за фатальной ошибки австрийских врачей
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Два торговых центра Донской столицы эвакуировали под угрозами анонима

Общество
Два торговых центра Донской столицы эвакуировали под угрозами анонима
Википедия  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 23 мая. Накануне вечером в службу оперативного реагирования Ростовской области поступил сигнал о минировании торгового центра «РИО». Как сообщают в пресс-центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, неизвестный даже предъявил условие — 2 млрд долларов.

Торговый центр, который располагается на проспекте Нагибина, был эвакуирован, на место прибыли пожарные расчеты, полиция, скорая и кинологи. Пока продолжалась операция по поиску взрывчатых веществ, на пульт дежурного поступил второй звонок, где неизвестный сообщил о заминированной машине, которая якобы стоит на подземной парковке другого торгового центра.

В результате оперативных мероприятий из первого ТРЦ было эвакуировано около 1300 человек, из второго 7000, включая сотрудников и посетителей. Ни в одном из магазинов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Злоумышленника вычислили и задержали по горячим следам. Оперативникам еще предстоит определить мотив этого поступка.

Ранее ФАН рассказывал, как неудачная шутка питерского пенсионера чуть не обернулась для него тюрьмой. Мужчина также сообщил заведомо ложную информацию о минировании.

рио ростов-на-дону мега трц аксай
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