Лавров подтвердил позитивный настрой России к идее саммита Путина и Байдена

Москва, 23 мая. Россия позитивно относится к саммиту президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, он не комментирует слухи о месте проведения переговоров лидеров РФ и США, так как встреча может состояться в любой стране, сейчас еще нет точных данных.

«Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно», — рассказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом.