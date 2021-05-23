Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой

23 мая советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева празднует свой день рождения. Яркая и харизматичная, она прославилась на всю страну своей первой главной ролью и впоследствии снялась в еще нескольких десятках картин.

Самые запоминающиеся роли одной из главных красавиц русского кино — в материале ФАН.

Жестокий романс (1984)

Советская мелодрама режиссера Эльдара Рязанова подарила Гузеевой по-настоящему шикарный кинодебют. В адаптации пьесы Александра Островского «Бесприданница» актриса играет «непристроенную» дочь уважаемой, но обедшевшей дворянки Хариты Огудаловой. У благородной красавицы сразу несколько преданных обожателей, но нет надежного жениха. Ее история любви окажется несправедливо трагичной и жестокой.

Кадр из фильма «Жестокий романс» /

На роль дворянской дочери в свое время пробовались целых 500 актрис, но именно Гузеевой повезло оказаться на съемочной площадке в компании мэтров — Никиты Михалкова, Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова.

Кадр из фильма «Жестокий романс» /

Несмотря на популярность у советских зрителей, фильм не снискал той же оценки у критиков. Творение Рязанова обвинили в неверном истолковании пьесы, неправильных акцентах и откровенном глумлении над русской классикой. Несмотря на это, картине удалось стать «лучшим фильмом года» по версии легендарного журнала «Советский экран», а также получить главный приз Международного кинофестиваля в Дели.

Жизнь Клима Самгина (1986)

Многосерийная теледрама по одноименному роману Максима Горького описывает жизнь русского интеллигента Клима Самгина на фоне эпохальных событий, происходящих в стране с 1877 по 1917 годы.

Кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина » /

В проекте молодой Гузеевой досталась совсем небольшая роль аристократки Елизаветы Спивак, которая интересуется революционным движением. Пусть экранного времени у яркой героини преступно мало, актрисе все же удалось блеснуть в образе и запомниться зрителю.

Мария Магдалина (1990)

В не самой известной картине о заблудшей душе яркая артистка сыграла молодую женщину с тяжелой судьбой. Красавица из приморского города Мария Егорова по прозвищу Магдалина из-за трагедии теряет мужа и остается одна с маленькой дочерью. Не в силах встать на ноги и защититься от нападок внешнего мира, героиня выбирает не самый надежный путь жизни.

Кадр из фильма «Мария Магдалина» /

Остросюжетная драма примечательна не только проникновенной игрой Гузеевой, но и живописными видами Владивостока, где проходили съемки. Местные достопримечательности и городские пейзажи добавили работе нужный колорит.

Граффити (2005)

Совершенно неожиданное амплуа ждало актрису в картине Игоря Апасяна «Граффити» о молодом художнике-бунтаре, волею судьбы отправленного в российскую провинцию. Гузеева играет одну из колоритных героинь глубинки — местную бесшабашную особу — в которую влюблен чеченский ветеран.

Кадр из фильма « Граффити» /

Решиться на такую яркую, но неоднозначную роль артистку заставила многолетняя дружба с талантливым режиссером. Творческая задумка Апасяна явно удалась — фильм получил целую охапку престижных наград, в том числе специальный приз жюри на Токийском международном кинофестивале и специальный диплом жюри Ереванского международного кинофестиваля.

Кадр из фильма « Граффити» /

Семейный ужин (2006)

В картине режиссера Виталия Павлова актриса играет генеральскую дочь, чей роман с простым студентом не одобрили высокопоставленные родители. Жизнь каждого из них пошла своим чередом: она стала солидной матерью семейства, а он пережил немало испытаний жестокой войной. Однако 20 лет спустя судьба дает им шанс объясниться, но на это у них есть всего один вечер.

Кадр из фильма «Семейный ужин» /

Пьесу на вечную тему любви, по которой поставлен фильм, написал сам режиссер. Он отмечал, как точно харизматичная актриса подошла на роль своенравной дочки генерала. К тому же компанию на съемочной площадке ей составили другие талантливые актеры: Алексей Петренко, Ирина Скобцева, Евгений Сидихин. Комедийная мелодрама получилась душевной и теплой, лишенной ненужного трагического накала.