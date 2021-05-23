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23 мая 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:56
Военнослужащие ВС РФ отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
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Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой

Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма «Жестокий романс»  / 

23 мая советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева празднует свой день рождения. Яркая и харизматичная, она прославилась на всю страну своей первой главной ролью и впоследствии снялась в еще нескольких десятках картин.

Самые запоминающиеся роли одной из главных красавиц русского кино — в материале ФАН.

Жестокий романс (1984)

Советская мелодрама режиссера Эльдара Рязанова подарила Гузеевой по-настоящему шикарный кинодебют. В адаптации пьесы Александра Островского «Бесприданница» актриса играет «непристроенную» дочь уважаемой, но обедшевшей дворянки Хариты Огудаловой. У благородной красавицы сразу несколько преданных обожателей, но нет надежного жениха. Ее история любви окажется несправедливо трагичной и жестокой.

Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма «Жестокий романс»  / 

На роль дворянской дочери в свое время пробовались целых 500 актрис, но именно Гузеевой повезло оказаться на съемочной площадке в компании мэтров — Никиты Михалкова, Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова.

Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма «Жестокий романс»  / 

Несмотря на популярность у советских зрителей, фильм не снискал той же оценки у критиков. Творение Рязанова обвинили в неверном истолковании пьесы, неправильных акцентах и откровенном глумлении над русской классикой. Несмотря на это, картине удалось стать «лучшим фильмом года» по версии легендарного журнала «Советский экран», а также получить главный приз Международного кинофестиваля в Дели.

Жизнь Клима Самгина (1986)

Многосерийная теледрама по одноименному роману Максима Горького описывает жизнь русского интеллигента Клима Самгина на фоне эпохальных событий, происходящих в стране с 1877 по 1917 годы.

Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина »  / 

В проекте молодой Гузеевой досталась совсем небольшая роль аристократки Елизаветы Спивак, которая интересуется революционным движением. Пусть экранного времени у яркой героини преступно мало, актрисе все же удалось блеснуть в образе и запомниться зрителю.

Мария Магдалина (1990)

В не самой известной картине о заблудшей душе яркая артистка сыграла молодую женщину с тяжелой судьбой. Красавица из приморского города Мария Егорова по прозвищу Магдалина из-за трагедии теряет мужа и остается одна с маленькой дочерью. Не в силах встать на ноги и защититься от нападок внешнего мира, героиня выбирает не самый надежный путь жизни.

Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма «Мария Магдалина»  / 

Остросюжетная драма примечательна не только проникновенной игрой Гузеевой, но и живописными видами Владивостока, где проходили съемки. Местные достопримечательности и городские пейзажи добавили работе нужный колорит.

Граффити (2005)

Совершенно неожиданное амплуа ждало актрису в картине Игоря Апасяна «Граффити» о молодом художнике-бунтаре, волею судьбы отправленного в российскую провинцию. Гузеева играет одну из колоритных героинь глубинки — местную бесшабашную особу — в которую влюблен чеченский ветеран.

Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма « Граффити»  / 

Решиться на такую яркую, но неоднозначную роль артистку заставила многолетняя дружба с талантливым режиссером. Творческая задумка Апасяна явно удалась — фильм получил целую охапку престижных наград, в том числе специальный приз жюри на Токийском международном кинофестивале и специальный диплом жюри Ереванского международного кинофестиваля.

Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма « Граффити»  / 

Семейный ужин (2006)

В картине режиссера Виталия Павлова актриса играет генеральскую дочь, чей роман с простым студентом не одобрили высокопоставленные родители. Жизнь каждого из них пошла своим чередом: она стала солидной матерью семейства, а он пережил немало испытаний жестокой войной. Однако 20 лет спустя судьба дает им шанс объясниться, но на это у них есть всего один вечер.

Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
Кадр из фильма «Семейный ужин»  / 

Пьесу на вечную тему любви, по которой поставлен фильм, написал сам режиссер. Он отмечал, как точно харизматичная актриса подошла на роль своенравной дочки генерала. К тому же компанию на съемочной площадке ей составили другие талантливые актеры: Алексей Петренко, Ирина Скобцева, Евгений Сидихин. Комедийная мелодрама получилась душевной и теплой, лишенной ненужного трагического накала.

фильмы российское кино лариса гузеева
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