Продюсер Яна Рудковская объяснила девятое место Манижи на Евровидении

Москва, 23 мая. Певица Манижа, занявшая девятое место на Евровидении, при выборе песни для конкурса допустила ошибку, стоившую ей более высокого результата, считает продюсер Яна Рудковская.

Рудковская знаменита по работе с певцом Димой Биланом — единственным исполнителем, принесшим России первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение». Продюсер отметила, что победа итальянской группы Maneskin не стала для нее неожиданностью, а девятое место певицы Манижи явилось следствием ее промашки при выборе композиции.

«Мы же едем на европейский конкурс. Мы на своем внутреннем конкурсе можем петь хоть на каком языке. Но приезжать в Европу и петь на русском языке — это большой риск», — приводит слова продюсера РИА Новости.

Рудковская сразу оговорилась, что не имеет претензий к Маниже как к артистке, однако выбранная ею композиция изначально не внушала продюсеру особого оптимизма. Фаворитом Рудковской на Евровидении, как оказалось, была Италия.

Другой известный российский продюсер Иосиф Пригожин ранее объяснил девятое место Манижи на Евровидении тем, что поданный ею материал остался непонятым европейскими зрителями.