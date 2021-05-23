Жители Смоленска спасли четырех котят от смерти

Смоленск, 23 мая. Пластиковый пакет с живыми котятами обнаружили жители Смоленска. Они спасли четырех зверят от верной смерти.

На улице Велижская пожилой мужчина перекинул через забор небольшой пластиковый пакет на территорию одного частного дома. Собака учуяла пакет и начала громко лаять, вызывая своих хозяев.

Так местные жители и сделали жуткую находку. В пакете находились четыре маленьких котенка. Малышей удалось спасти, их отвезли в ветеринарную клинику. Жизни питомцев ничего не угрожает. Теперь женщина, которая нашла котят, хочет наказать живодера по закону. Она уже выяснила, где живет этот человек и его номер телефона.

Мужчина помог избежать гибели утятам, перебегавшим оживленную трассу, сообщал ФАН. Историю спасения уралец рассказал популярному городскому паблику.