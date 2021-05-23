Пользователи Сети назвали результат Великобритании на Евровидении худшим в истории

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23 мая 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
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Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
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Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
15:31
Происшествия
ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом
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Пользователи Сети назвали результат Великобритании на Евровидении худшим в истории

Шоу-бизнес
Пользователи Сети назвали результат Великобритании на Евровидении худшим в истории
Global Look Press  /  Soeren Stache/dpa

Роттердам, 23 мая. Представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль баллов в финале Евровидения, что сильно удивило пользователей Сети. Комментаторы посмеялись над результатом исполнителя.

Ни одна из 39 стран не присудила Ньюману и балла в первом этапе голосования, когда жюри выбирало фаворитов. Зрители тоже оказались солидарны с профессионалами, поэтому результат исполнителя остался неизменным — ноль баллов. Прежде Великобритания отличилась подобным провалом в 2003 году.

Зрители стали подшучивать над Ньюманом, который, стоит отметить, принял итоги достойно: с улыбкой и позитивом. При этом пользователи Сети заявили, что были шокированы результатом певца, потому что его номер был достоин если не победы, то точно не ноля баллов.

В Сети номер окрестили самым худшим в истории. Однако подавляющее большинство пользователей принялось поддерживать Ньюмана. Они призвали его не отчаиваться и не зацикливаться на результатах.

«Этот номер определенно худший в истории Евровидения»;

«Эта компашка с нолями — как мы с друзьями после экзамена по линейной алгебре»;

«Теперь можем уверенно сказать, что представитель Великобритании — полный ноль. Но если серьезно, то Джеймс выше этого, столько позитива, классный чел. Особенно порадовала его реакция, когда объявили ноль баллов, такая типичная британская реакция, респект», — высказали разное мнение комментаторы.

Уверенную победу на Евровидении одержали итальянцы. Рок-группа Maneskin завоевала любовь публики, выступив на сцене с песней Zitti E Buoni.

великобритания евровидение Манижа
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