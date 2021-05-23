Пользователи Сети назвали результат Великобритании на Евровидении худшим в истории

Роттердам, 23 мая. Представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль баллов в финале Евровидения, что сильно удивило пользователей Сети. Комментаторы посмеялись над результатом исполнителя.

Ни одна из 39 стран не присудила Ньюману и балла в первом этапе голосования, когда жюри выбирало фаворитов. Зрители тоже оказались солидарны с профессионалами, поэтому результат исполнителя остался неизменным — ноль баллов. Прежде Великобритания отличилась подобным провалом в 2003 году.

Зрители стали подшучивать над Ньюманом, который, стоит отметить, принял итоги достойно: с улыбкой и позитивом. При этом пользователи Сети заявили, что были шокированы результатом певца, потому что его номер был достоин если не победы, то точно не ноля баллов.

В Сети номер окрестили самым худшим в истории. Однако подавляющее большинство пользователей принялось поддерживать Ньюмана. Они призвали его не отчаиваться и не зацикливаться на результатах.

«Этот номер определенно худший в истории Евровидения»; «Эта компашка с нолями — как мы с друзьями после экзамена по линейной алгебре»; «Теперь можем уверенно сказать, что представитель Великобритании — полный ноль. Но если серьезно, то Джеймс выше этого, столько позитива, классный чел. Особенно порадовала его реакция, когда объявили ноль баллов, такая типичная британская реакция, респект», — высказали разное мнение комментаторы.

Уверенную победу на Евровидении одержали итальянцы. Рок-группа Maneskin завоевала любовь публики, выступив на сцене с песней Zitti E Buoni.