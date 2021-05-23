ДТП с участием автобуса и фуры унесло жизнь одного человека под Ростовом

Ростов-на-Дону, 23 мая. Пассажир автобуса погиб при столкновении общественного транспорта с грузовиком на трассе М-4 в Октябрьском районе. Еще один человек получил травмы.

Автобус, перевозивший пассажиров, направлялся из Москвы в Ставрополь. На трассе в Ростовской области он по неустановленной причине столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один человек погиб на месте, им оказался пассажир автобуса. Еще один участник аварии получил травмы разной степени тяжести и был доставлен в больницу.

В настоящее время на месте смертельного инцидента работают правоохранители, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Они проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.

В Новгородской области автобус с пассажирами из Подмосковье съехал с трассы в кювет, сообщало РИАМО. В результате ДТП пострадали два человека.