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23 мая 23:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:26
Происшествия
Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
23:23
Общество
ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
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Шоу-бизнес
Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
Общество
Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
Происшествия
Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
22:00
Ближний Восток
Семь станций за полгода: почему власти Дубая активно развивают метрополитен
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Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
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Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки

ФАН-ТВ
Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки

Кандидат в депутаты Госдумы Эдвард Чесноков предложил ввести адресные санкции против угнетателей русского языка на Украине.

Известный журналист, начинающий политик, Эдвард Чесноков участвует в праймериз депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия», представляя Подмосковье. На встрече с потенциальными избирателями рассказал о своей предвыборной программе.

«Мы с вами даем России эту новую альтернативу: что можно призывать к борьбе с коррупцией и при этом не быть антигосударственником, как сами знаете кто, что можно отстаивать консервативные ценности, но не заниматься борьбой с радугой и безумным «гееборчеством», как опять-таки, сами знаете кто, а заниматься серьезными делами», — заявил Эдвард Чесноков.

Кандидат в депутаты уверен, что его программа — и есть та альтернатива, та нормальная политика, на которую в стране сейчас огромный спрос.

«Можно считать, что мы правые или левые, я предпочитаю говорить, что мы верхние», — утверждает Чесноков.

На встрече говорили о враждебной политике Соединенных Штатов: там свободно блокируют целые сектора неугодных стран, вводят против них экономические санкции. Говорили и о ситуации на Украине, где русофобия стала государственной политикой, а русский язык подвергается дискриминации.

«Это ни в коей мере не война с Украиной. Это война с теми, кто, руководствуясь идеями радикального украинского, а значит и антирусского национализма, проводит институциональное угнетение русских людей на Украине. А ведь институциональное угнетение, как учит нас левая идеология — это плохо», — заметил кандидат в депутаты.

По словам Чеснокова, хорошо известны имена людей, которые принимают репрессивные русофобские законы, запрещают гражданам Украины получать образование на русском языке, и у большинства этих людей имеются активы в России.

«Я всего лишь предлагаю точечные адресные санкции против этих людей, организаторов угнетения русских на Украине, против экономических активов, потому что многие из них наживаются на торговле с Россией, там же почти все украинские политики — это бизнесмены. Вот если мы назовем зло злом, найдем этих людей, их актив, то мы этим самым покажем, что наш патриотизм — это не просто Георгиевские ленты и выход 9 Мая на парад Бессмертного полка, а наш патриотизм — это действия. Именно таким и должен быть настоящий патриотизм», — заявил Эдвард.

госдума избиратели эдвард чесноков
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