Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки

Кандидат в депутаты Госдумы Эдвард Чесноков предложил ввести адресные санкции против угнетателей русского языка на Украине.

Известный журналист, начинающий политик, Эдвард Чесноков участвует в праймериз депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия», представляя Подмосковье. На встрече с потенциальными избирателями рассказал о своей предвыборной программе.

«Мы с вами даем России эту новую альтернативу: что можно призывать к борьбе с коррупцией и при этом не быть антигосударственником, как сами знаете кто, что можно отстаивать консервативные ценности, но не заниматься борьбой с радугой и безумным «гееборчеством», как опять-таки, сами знаете кто, а заниматься серьезными делами», — заявил Эдвард Чесноков.

Кандидат в депутаты уверен, что его программа — и есть та альтернатива, та нормальная политика, на которую в стране сейчас огромный спрос.

«Можно считать, что мы правые или левые, я предпочитаю говорить, что мы верхние», — утверждает Чесноков.

На встрече говорили о враждебной политике Соединенных Штатов: там свободно блокируют целые сектора неугодных стран, вводят против них экономические санкции. Говорили и о ситуации на Украине, где русофобия стала государственной политикой, а русский язык подвергается дискриминации.

«Это ни в коей мере не война с Украиной. Это война с теми, кто, руководствуясь идеями радикального украинского, а значит и антирусского национализма, проводит институциональное угнетение русских людей на Украине. А ведь институциональное угнетение, как учит нас левая идеология — это плохо», — заметил кандидат в депутаты.

По словам Чеснокова, хорошо известны имена людей, которые принимают репрессивные русофобские законы, запрещают гражданам Украины получать образование на русском языке, и у большинства этих людей имеются активы в России.