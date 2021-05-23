Эдвард Чесноков: патриотизм — это не просто Георгиевские ленточки

Кандидат в депутаты Госдумы Эдвард Чесноков предложил ввести адресные санкции против угнетателей русского языка на Украине.
Известный журналист, начинающий политик, Эдвард Чесноков участвует в праймериз депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия», представляя Подмосковье. На встрече с потенциальными избирателями рассказал о своей предвыборной программе.
«Мы с вами даем России эту новую альтернативу: что можно призывать к борьбе с коррупцией и при этом не быть антигосударственником, как сами знаете кто, что можно отстаивать консервативные ценности, но не заниматься борьбой с радугой и безумным «гееборчеством», как опять-таки, сами знаете кто, а заниматься серьезными делами», — заявил Эдвард Чесноков.
Кандидат в депутаты уверен, что его программа — и есть та альтернатива, та нормальная политика, на которую в стране сейчас огромный спрос.
«Можно считать, что мы правые или левые, я предпочитаю говорить, что мы верхние», — утверждает Чесноков.
На встрече говорили о враждебной политике Соединенных Штатов: там свободно блокируют целые сектора неугодных стран, вводят против них экономические санкции. Говорили и о ситуации на Украине, где русофобия стала государственной политикой, а русский язык подвергается дискриминации.
«Это ни в коей мере не война с Украиной. Это война с теми, кто, руководствуясь идеями радикального украинского, а значит и антирусского национализма, проводит институциональное угнетение русских людей на Украине. А ведь институциональное угнетение, как учит нас левая идеология — это плохо», — заметил кандидат в депутаты.
По словам Чеснокова, хорошо известны имена людей, которые принимают репрессивные русофобские законы, запрещают гражданам Украины получать образование на русском языке, и у большинства этих людей имеются активы в России.
«Я всего лишь предлагаю точечные адресные санкции против этих людей, организаторов угнетения русских на Украине, против экономических активов, потому что многие из них наживаются на торговле с Россией, там же почти все украинские политики — это бизнесмены. Вот если мы назовем зло злом, найдем этих людей, их актив, то мы этим самым покажем, что наш патриотизм — это не просто Георгиевские ленты и выход 9 Мая на парад Бессмертного полка, а наш патриотизм — это действия. Именно таким и должен быть настоящий патриотизм», — заявил Эдвард.