Самолет экстренно сел в Минске после сообщения о «минировании»

Минск, 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о «минировании».

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе национальной воздушной гавани. Информация о «минировании» самолета не подтвердилась. В настоящее время компетентные службы аэропорта проверяют багаж пассажиров.

Граждане проходят повторный досмотр. По завершении всех процедур пассажиры вылетят в пункт назначения, сообщили представители минского аэропорта.