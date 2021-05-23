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23 мая 17:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:24
Общество
Приложения для знакомств начали предлагать особые опции вакцинированным американцам
17:24
Армия
Немецкий журналист сравнил учения ВС РФ с кадрами из боевиков
17:22
Наука
Экстракт гарцинии помог подавить симптомы коронавируса
17:22
Происшествия
Китайские юноши имитировали женщин в видеочатах для шантажа клиентов
17:20
Латинская Америка
В Перу прошли протесты против кандидата в президента Кейко Фухимори
17:19
Экономика
Топ-5 доступных спорткаров представили россиянам
17:18
Происшествия
Установлена личность пассажира, из-за которого Airbus-320 экстренно сел в Казани
17:17
Экономика
Россияне отдают предпочтение кроссоверам XC40 от Volvo
17:15
Общество
Задержание создателя Nexta оценила Тихановская
17:15
Экономика
Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%
17:14
Политика
Сенатор Цеков допустил сотрудничество Украины и России в Крыму
17:13
Экономика
Недавний обвал биткоина может стать максимальным за последнее время
17:12
Происшествия
Причиной задымления на шахтах в Коми стала поломка электроподстанции
17:11
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко назвала сроки рождения третьего ребенка от Дмитрия Тарасова
17:10
Общество
Главврач Филатовской больницы призвал прививаться из-за «коварства» коронавируса
17:09
Шоу-бизнес
«Кардинал российского шоу-бизнеса» остался в восторге от поездки в Дагестан
17:09
Армия
Минобороны Белоруссии сообщило подробности сопровождения самолета Ryanair
17:09
Общество
Дороги Саранска отремонтируют за 198 млн рублей и практически без перекрытия проезда
17:08
Происшествия
Пожилой пациент лишится обеих ног из-за фатальной ошибки австрийских врачей
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Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» открыл отреставрированный зал Михайловского замка

ФАН-ТВ
Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» открыл отреставрированный зал Михайловского замка

Шедевры Вольфганга Амадея Моцарта прозвучали в рамках открытия фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга».

Гости насладились концертом в исполнении симфонического оркестра «Таврический» в интерьерах отреставрированного Воскресенского зала Михайловского замка. Мероприятие проходит уже в 29-й раз и традиционно открывает новые площадки.

«Это вообще очень счастливые дни. Открыть дворцовый фестиваль в Петербурге! Это даже на слух звучит. Это Петербург, здесь люди очень интересуются и очень любят историю. И главное действующее лицо — это наша великая архитектура», — утверждает заслуженная артистка и руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Мария Сафарьянц.

Репертуар концерта выбирали, исходя из исторических событий. В стенах замка Павла I прозвучали арии из «Волшебной флейты», на премьере которой император присутствовал в 1797 году. Композиции исполнили солисты Ереванской оперы.

«Я очень рада быть здесь. Это большая честь участвовать в концерте. Я очень рада. После полутора лет без сцен, без публики это трогательно и ответственно», — признается оперная певица Асмик Торосян.

Информационным партнером фестиваля выступила Медиагруппа «Патриот». СМИ заинтересовано в дальнейшем освещении культурных мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге и других городах.

«Для нас большая честь освещать данный фестиваль. Мы очень рады тому, что несмотря на пандемию, он по-прежнему остается международным. Здесь присутствует много интересных исполнителей. Мы будем продолжать в дальнейшем освещать концерты в рамках фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Следующие мероприятия гости и жители Северной столицы смогут увидеть в Екатерининском дворце и городе Павловск.

фестиваль столярчук медиагруппа патриот дворцы санкт-петербурга
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