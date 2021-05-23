Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» открыл отреставрированный зал Михайловского замка

Шедевры Вольфганга Амадея Моцарта прозвучали в рамках открытия фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга».

Гости насладились концертом в исполнении симфонического оркестра «Таврический» в интерьерах отреставрированного Воскресенского зала Михайловского замка. Мероприятие проходит уже в 29-й раз и традиционно открывает новые площадки.

«Это вообще очень счастливые дни. Открыть дворцовый фестиваль в Петербурге! Это даже на слух звучит. Это Петербург, здесь люди очень интересуются и очень любят историю. И главное действующее лицо — это наша великая архитектура», — утверждает заслуженная артистка и руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Мария Сафарьянц.

Репертуар концерта выбирали, исходя из исторических событий. В стенах замка Павла I прозвучали арии из «Волшебной флейты», на премьере которой император присутствовал в 1797 году. Композиции исполнили солисты Ереванской оперы.

«Я очень рада быть здесь. Это большая честь участвовать в концерте. Я очень рада. После полутора лет без сцен, без публики это трогательно и ответственно», — признается оперная певица Асмик Торосян.

Информационным партнером фестиваля выступила Медиагруппа «Патриот». СМИ заинтересовано в дальнейшем освещении культурных мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге и других городах.

«Для нас большая честь освещать данный фестиваль. Мы очень рады тому, что несмотря на пандемию, он по-прежнему остается международным. Здесь присутствует много интересных исполнителей. Мы будем продолжать в дальнейшем освещать концерты в рамках фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Следующие мероприятия гости и жители Северной столицы смогут увидеть в Екатерининском дворце и городе Павловск.