Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главные продукты для здоровья печени

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23 мая 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
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Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
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Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
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Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
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Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
15:31
Происшествия
ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом
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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главные продукты для здоровья печени

Общество
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главные продукты для здоровья печени
pixabay.com  / 

Печень — важнейший орган человека, который является ключевым звеном в системе пищеварения, так как играет роль своеобразного фильтра и очищает организм от вредных веществ и токсинов. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала самые полезные и вредные продукты для здоровья печени.

По словам Елены Соломатиной, в основе правильной диеты для печени лежит щадящая обработка продуктов — они могут быть вареными, тушеными или приготовленными на пару. Овощи должны быть измельченными, мясо тоже следует нарезать небольшими кусочками. Необходимо придерживаться частого дробного питания — не менее пяти раз в день.

Врач-диетолог объяснила, каким продуктам и блюдам стоит отдать предпочтение, а что желательно исключить из рациона.

«Будут полезны вегетарианские супы без наваристого бульона, а также супы-пюре, — сообщила Елена Соломатина. — Нужно отказаться от острых специй, даже от чеснока или лука. Кофе и какао также нежелательны — из напитков можно оставить черный некрепкий чай и домашние слабые морсы без добавления имбиря. Рекомендуемые овощи — брокколи, цветная капуста, тыква, кабачок, огурцы, артишоки. Фрукты лучше есть в запеченном виде, а если они свежие, то должны быть сладкими, а не кислыми. Мясо должно быть диетическим — это кролик, птица без кожи. В рационе допускается немного телятины и нежирной говядины».

Поддержат здоровье и свежие кисломолочные продукты. В них содержится метионин, который хорошо действует на печень.

Специалист по правильному питанию добавила, что из десертов можно потреблять всевозможные муссы и желе, а от конфет, шоколада и леденцов с кислотными добавками стоит отказаться.

Елена Соломатина пояснила, что для печени особенно губительны трансжиры, которые есть в любой выпечке, в продуктах, которые подвергались быстрому нагреванию, например при жарке, а также там, где содержатся твердые жиры, полученные из жидких растительных масел путем гидрогенизации (присоединения водорода). Эта процедура значительно увеличивает сроки годности жиров, что очень выгодно производителям различной пищевой продукции.

Диетолог подчеркнула, что сахар в большом количестве также опасен для печени.

«Из-за большого потребления сахара сейчас достаточно распространенной проблемой становится неалкогольный стеатоз печени, — отметила собеседница ФАН. — Несмотря на то, что человек не пьет, его печень становится такой же, как у алкоголиков».

В заключение врач обратила внимание на диету «Стол №5». Она назначается специалистами людям с заболеваниями печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря, но ее можно придерживаться и для общего оздоровления организма.

Ранее Елена Соломатина назвала лучшие напитки к шашлыкам.

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Все новости / Общество / Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главные продукты для здоровья печени
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