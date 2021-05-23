Журналист британского The Independent получил в Дагестане удар от коровы

Махачкала, 23 мая. Журналиста британского интернет-издания The Independent Оливера Кэрролла лягнула корова в дагестанском селе Чох. Об этом он сам написал в статье, посвященной северокавказской республике.

Кэрролл, побывавший в Дагестане в мае, успел посетить села Гамсутль и Чох Гунибского района. В статье в The Independent он подробно изложил свои впечатления о регионе, сделав вывод о необычайной красоте местных пейзажей и бурном развитии туризма.

Отдельно автор описал свой первый опыт в сельском хозяйстве, которое является основным занятием жителей Гунибского района. Британец поучаствовал в стрижке овец, перегоне скота и даже подоил корову. Однако, по признанию Кэрролла, совладать с животным ему не удалось, и корова его лягнула.

«Я присутствовал на стрижке овец, а в четыре часа утра наблюдал за тем, как коров перегоняют с равнин на высокогорные летние пастбища. Мне даже позволили подоить корову. Видео моей неуклюжей попытки, показывающее, как корреспондент The Independent потерпел полное фиаско на этой работе, а потом получил удар копытом от животного, быстро разошлось по селу, вызвав у местных бурное веселье», — написал журналист.

В селах Чох и Согратль Гунибского района находятся крупнейшие в Дагестане сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся животноводством. Агрофирмы с одноименными названиями имеют самое крупное поголовье мелкого рогатого скота в республике.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанское предприятие «Агрофирма Согратль» стало абсолютным победителем всероссийской выставки племенных овец и коз, которая проходила в Минводах. В качестве приза руководителю хозяйства организаторы вручили новый автомобиль «Нива».