Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом

Москва, 23 мая. Москва готова обсуждать Крым с Киевом только при одном условии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» Песков рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос Крыма.

«Если приграничное сотрудничество — Москва готова, если принадлежность региона – нет», — прокомментировал Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал. что Путин намерен обсудить с киргизским коллегой Садыром Жапаровым вопрос обеспечения безопасности на киргизско-таджикистанской границе.