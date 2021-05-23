Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором

Москва, 23 мая. Бой по правилам MMA между дагестанским YouTube-блогером Хасбуллой Магомедовым и таджикистанским певцом Абдурозиком вызвал широкий резонанс в Сети.

Миллионы пользователей интернета на протяжении полугода увлеченно наблюдали за конфликтом двух бойцов-карликов. Так, видео с пресс-конференции, ведущим которой стал популярный чеченский блогер Асхаб Тамаев, более известный как Чеченский Халк, набрало свыше 9,5 миллиона просмотров и 70 тыс. комментариев.

Поклонники Тамаева были крайне удивлены такой статистике. При этом официальная пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на канале UFC за два года набрала чуть более семи миллионов просмотров.

При этом начало конфликта положило видео Чеченского Халка с участием Хасбуллы Магомедова, в котором стало известно, что звезда Абдурозик готов «разорвать Хасбика». Тот, в свою очередь, заявил, что бой состоится в том случае, если он получит 1 млн рублей и собственными глазами увидит, что вес певца не превышает 18 килограммов. Ролик собрал 7,6 млн просмотров.