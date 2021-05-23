В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения

Иерусалим, 23 мая. Министр финансов Израиля Исраэль Кац заявил, что власти будут занимать более жесткую позицию в отношении движения ХАМАС.

Таким образом политик прокомментировал соглашения о прекращении огня между конфликтующими сторонами, которое означает конец операции «Страж стен».

«За каждую атаку на юге будет точечная ликвидация лидеров ХАМАС, чтобы они не угрожали нам обстрелами Тель-Авива. Мы предотвратим обстрелы Сдерота и любых других мест», — сказал он в интервью журналистам.

По словам главы израильского минфина, такой подход по предотвращению атак со стороны ХАМАС путем ликвидации лидеров движения одобрили в военно-политическом кабинете.

«Все, что можно сделать с воздуха, ЦАХАЛ выполнил образцово. Теперь мы будем следовать политике, согласно которой наказание за обстрел Сдерота будет таким же, как наказание за обстрел Тель-Авива и Иерусалима. Если ракета будет запущена из-за удара молнии ночью, Синуар и его друзья заплатят за это своей головой», — заключил Кац.

Примечательно, что сын основателя ХАМАС Хасана Юсефа Мосаб Хасан Юсеф призвал власти Израиля ликвидировать руководство группировки, невзирая на достигнутый режим прекращения огня в регионе. Он объяснил свое решение тем, что эти меры не уничтожат движение, но преподадут урок его членам.