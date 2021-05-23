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14:24
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14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
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В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения

  /   Обновлено: 23 мая 2021 14:15
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
Global Look Press  /  Mohammed Talatene

Иерусалим, 23 мая. Министр финансов Израиля Исраэль Кац заявил, что власти будут занимать более жесткую позицию в отношении движения ХАМАС.

Таким образом политик прокомментировал соглашения о прекращении огня между конфликтующими сторонами, которое означает конец операции «Страж стен».

«За каждую атаку на юге будет точечная ликвидация лидеров ХАМАС, чтобы они не угрожали нам обстрелами Тель-Авива. Мы предотвратим обстрелы Сдерота и любых других мест», — сказал он в интервью журналистам.

По словам главы израильского минфина, такой подход по предотвращению атак со стороны ХАМАС путем ликвидации лидеров движения одобрили в военно-политическом кабинете.

«Все, что можно сделать с воздуха, ЦАХАЛ выполнил образцово. Теперь мы будем следовать политике, согласно которой наказание за обстрел Сдерота будет таким же, как наказание за обстрел Тель-Авива и Иерусалима. Если ракета будет запущена из-за удара молнии ночью, Синуар и его друзья заплатят за это своей головой», — заключил Кац.

Примечательно, что сын основателя ХАМАС Хасана Юсефа Мосаб Хасан Юсеф призвал власти Израиля ликвидировать руководство группировки, невзирая на достигнутый режим прекращения огня в регионе. Он объяснил свое решение тем, что эти меры не уничтожат движение, но преподадут урок его членам.

израиль хамас сектор газа
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