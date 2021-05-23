Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес

Москва, 23 мая. Экс-солист группы Smash!!, 35-летний певец Влад Топалов не планирует штурмовать российский шоу-бизнес. Позицию артиста в этом вопросе объяснила его супруга Регина Тодоренко.

Известная российская телеведущая оказалась в числе звезд, приглашенных на закрытый показ фильма «Сахаров. Две жизни». От внимания гостей не ускользнул тот факт, что теледива пришла на мероприятие без своего супруга.

Некоторые решили, что после выписки из больницы Топалов с головой ушел в творчество и готовится вновь покорять отечественную сцену. Однако, по словам Тодоренко, ему это уже неинтересно.

«Я думаю, он не будет этого делать. Он выступает только для души», — пояснила телеведущая, отвечая на вопрос, когда певец начнет «рвать» шоу-бизнес.

Тодоренко уточнила, что та музыка, что соответствует вкусовым предпочтениям ее супруга, непопулярна в России. Она также допустила, что творческий энтузиазм Топалову сможет вернуть переезд в Лондон или Исландию, где публика более заинтересована в андерграундной музыке, передает kp.ru.

Телеведущая не так давно стала гостьей очередного выпуска «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской, в ходе которого призналась, что не считает цинизм плохим качеством.