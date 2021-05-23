BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым

Вашингтон, 23 мая. Российско-американское вооруженное противостояние может начаться на территории Крымского полуострова, пишут обозреватели Business Insider.

Автор публикации Ставрос Атламазоглу акцентировал внимание на том, что маневры командования сил спецопераций США в Европе Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые прошли в начале мая, направлены на отработку действий в случае конфликта с Россией. Гипотетической зоной противостояния военный обозреватель назвал Крым.

«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», — утверждает Атламазоглу.

Он также обратил внимание на уровень обороноспособности на полуострове, который станет серьезной проблемой для США. Аналитик обратил внимание на развернутые на территории Крыма мощные радиолокационные станции, способные следить за кораблями и несколько мощных зенитно-ракетных комплексов С-400. Американский эксперт пришел к выводу о том, что командование ВС РФ превратило полуостров в «наглядное воплощение концепции ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD)», а потому США ждет полное фиаско в случае атаки на Крым.

«Цель заключается в лишении США господства на море и в воздухе путем создания реальной угрозы кораблям и самолетам посредством ракет и прочих систем вооружения, из-за чего они не смогут приблизиться к цели на расстояние поражения», — заключил автор публикации.

Высокий уровень обороноспособности Крыма ранее признали даже на Украине.