Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса

Москва, 23 мая. Специалисты из Объединенного института высоких температур РАН разработали прибор, способный очищать воздух от различных вирусов и бактерий, в том числе и коронавируса.

В основу устройства легла технология термической инактивации. Ученые исследовали влияние высокой температуры на SARS-CoV-2, который провоцирует развитие болезни. В результате выяснилось, что инактивация вируса происходила менее чем за 30 минут при температуре 56 градусов по цельсию и всего за три минуты при показателе в 95 градусов.

Созданный прибор сначала нагревает воздух до определенных температурных значений, а затем дает ему охладиться до состояния, когда им становится возможно дышать. Аппарат может работать от сети или батареек.

В России также разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу. Использовать его могут начать уже этой осенью.