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15:53
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Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
15:31
Происшествия
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Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер

  /   Обновлено: 23 мая 2021 15:40
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
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Дамаск, 23 мая. Правительственная группа по борьбе с коронавирусом обсудила превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди сирийского населения в период грядущих президентских выборов. Заседание возглавил премьер-министр Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Арнус.

Комплекс мер включает в себя соответствующую подготовку избирательных участков с точки зрения общественной гигиены, а также выдачу гражданам масок и дезинфицирующих средств.

На заседании была подчеркнута важность координации всех ведомств, принимающих участие в обеспечении выборов. Кроме того, министры обсудили тему возвращения сирийских граждан из-за рубежа и профилактические меры, которым те подвергнутся по приезде в страну. Речь идет об организации карантинных зон и надлежащих условий, в которых будут размещены люди. Ответственность за решение данной задачи была возложена на министерства здравоохранения и транспорта, а также на зарубежные посольства арабской республики.

Правительственная группа изучила отчет об эпидемиологической ситуации в стране и ходе распространения вакцины. Министр здравоохранения САР Хасан аль-Гобаш доложил, что больницы справляются с потоком зараженных, и общая эпидемиологическая ситуация в государстве находится под контролем.

В то же время министр образования Сирии Бассам Ибрагим отчитался о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности школьников и студентов при их нахождении в учебных заведениях. В частности, широко практикуется дезинфекция помещений и распространение средств индивидуальной защиты.

С момента начала эпидемии в арабской республике зафиксированы 24 052 случая заражения COVID-19, из которых 1729 завершились летальным исходом. При этом в мае ситуация с пандемией находится на стабильно низком уровне — зарегистрировано чуть более 1200 инфицированных.

Президентские выборы в САР состоятся 26 мая. В них примут участие три кандидата: действующий государственный лидер Башар Асад, кандидат от оппозиции и юрист Махмуд Мари и экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла. Ранее 20 мая в сирийских посольствах за рубежом прошло досрочное голосование, в котором приняли участие граждане страны, живущие не на родине.

выборы сирия коронавирус
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