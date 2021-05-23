Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер

Дамаск, 23 мая. Правительственная группа по борьбе с коронавирусом обсудила превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди сирийского населения в период грядущих президентских выборов. Заседание возглавил премьер-министр Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Арнус.

Комплекс мер включает в себя соответствующую подготовку избирательных участков с точки зрения общественной гигиены, а также выдачу гражданам масок и дезинфицирующих средств.

Syria's presidential elections will go ahead as planned, on 26 May. NATO countries' aggression, occupation and non-recognition will make no difference. https://t.co/vXFEVhCHtR — Truth (@Truth74515285) May 18, 2021

На заседании была подчеркнута важность координации всех ведомств, принимающих участие в обеспечении выборов. Кроме того, министры обсудили тему возвращения сирийских граждан из-за рубежа и профилактические меры, которым те подвергнутся по приезде в страну. Речь идет об организации карантинных зон и надлежащих условий, в которых будут размещены люди. Ответственность за решение данной задачи была возложена на министерства здравоохранения и транспорта, а также на зарубежные посольства арабской республики.

Правительственная группа изучила отчет об эпидемиологической ситуации в стране и ходе распространения вакцины. Министр здравоохранения САР Хасан аль-Гобаш доложил, что больницы справляются с потоком зараженных, и общая эпидемиологическая ситуация в государстве находится под контролем.

Three deaths, 35 new coronavirus infections in Syria’s AANES areashttps://t.co/UF64MsgLcs — Rojname News English (@ROJNAME_english) May 22, 2021

В то же время министр образования Сирии Бассам Ибрагим отчитался о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности школьников и студентов при их нахождении в учебных заведениях. В частности, широко практикуется дезинфекция помещений и распространение средств индивидуальной защиты.

С момента начала эпидемии в арабской республике зафиксированы 24 052 случая заражения COVID-19, из которых 1729 завершились летальным исходом. При этом в мае ситуация с пандемией находится на стабильно низком уровне — зарегистрировано чуть более 1200 инфицированных.

Президентские выборы в САР состоятся 26 мая. В них примут участие три кандидата: действующий государственный лидер Башар Асад, кандидат от оппозиции и юрист Махмуд Мари и экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла. Ранее 20 мая в сирийских посольствах за рубежом прошло досрочное голосование, в котором приняли участие граждане страны, живущие не на родине.