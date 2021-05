Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер

Дамаск, 23 мая. Правительственная группа по борьбе с коронавирусом обсудила превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди сирийского населения в период грядущих президентских выборов. Заседание возглавил премьер-министр Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Арнус.

Комплекс мер включает в себя соответствующую подготовку избирательных участков с точки зрения общественной гигиены, а также выдачу гражданам масок и дезинфицирующих средств.

Syria's presidential elections will go ahead as planned, on 26 May. NATO countries' aggression, occupation and non-recognition will make no difference. https://t.co/vXFEVhCHtR