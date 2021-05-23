Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса

Нью-Дели, 23 мая. Правительство Индии в очередной раз продлило карантинные меры на территории столицы Нью-Дели. Об этом рассказал главный министр города Арвинд Кеджривал.

Карантин на территории города продлевается уже в пятый раз, передает РИА Новости. Как уточнил Кеджривал, сейчас в столичном регионе наблюдается острая нехватка противокоронавирусных вакцин.

«Мы не знали, как долго продлится эта волна. Но в течение месяца жители Дели сотрудничали. Дели боролся с вирусом, как семья, даже когда была чрезвычайная ситуация с кислородом», — добавил он.

Процесс снятия карантина должен быть постепенным, поделился министр. Как уточнил Кеджривал, сейчас волна пандемии ослабевает, но Индия еще не победила коронавирус. Он не исключил, что взять ситуацию под контроль можно будет уже в ближайшее время.

Тысячи людей в Индии остались без глаз из-за заражения «черной плесенью» на фоне коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, врачи вынуждены были удалять глаза для спасения жизней.