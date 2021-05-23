Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске

Краснодар, 23 мая. Правоохранительные органы инициировали проверку после того, как пьяный вандал осквернил памятник героям Великой Отечественной войны «Малая земля».

Инцидент произошел в Новороссийске. По предварительным данным, злоумышленниками оказались двое туристов, передает источник Федерального агентства новостей. Молодая пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к монументу. Затем мужчина, сняв штаны, сел на плиты, а после разбил несколько стеклянных бутылок о памятник, передает агентство URA.RU.

Местные жители разразились критикой в адрес россиян. Возмущенные граждане также призвали полицейских придать огласке инцидент и как можно скорее провести расследование. В администрации города пока никак не отреагировали на инцидент.