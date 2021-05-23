Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении

Москва, 23 мая. Норвежский музыкальный исполнитель Александр Рыбак в эфире Первого канала высказался об итогах Евровидения и объяснил уникальность номера представительницы от России Манижи.

Певец Александр Рыбак выиграл Евровидение в 2009 году. Артист выступал с песней Fairytale. Он не мог не прокомментировать номер Манижи, которая по итогам конкурса заняла девятое место. По мнению исполнителя, представительнице от РФ удалось продемонстрировать зрителям русскую душу. Это отличает ее от других участников, которые показали на сцене масштабность своих продюсеров, авторов и финансов.

«Манижа, дорогая, ты открыла совсем новый мир сегодня, благодарю тебя. <...> Многие другие страны, они показали, что у нас самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, у нас деньги. А ты показала, что у нас в России — у нас душа», — убежден Рыбак.

Манижа Сангин исполнила композицию Russian Woman. Жюри и зрители оценили ее выступление в 204 балла. Триумфатором состязания стала итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti e buoni. Коллектив набрал 524 балла.