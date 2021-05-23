В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах

Монтгомери, 23 мая. Губернатор Алабамы Кей Айви разрешил занятия йогой в школах после 27-летнего запрета. Восточным практикам будут обучать на английском языке с некоторыми ограничениями. Об этом сообщил FOX News.

Alabama lifts 27-year yoga ban in public schools, with some exceptions https://t.co/2ZvzooQ8SM — Fox News (@FoxNews) May 23, 2021

Согласно распоряжению Айви, теперь решение о занятиях йогой будут принимать государственные школьные советы в частном порядке. При этом восточные практики ограничатся только физической составляющей без преподавания философии данного учения. Под запрет попало даже приветствие «Намасте», которое в переводе с индийского означает «Я кланяюсь тебе».

«Воспевания, чтение мантр, использование мандал должно быть категорически запрещено. Допускаются только английские описания поз», — говорится в указе.

Законопроект для обсуждения внес демократ и бывший футболист Джереми Грей, который сам придерживается этого учения. По его словам, различные исследования показывают, что йога помогает детям справляться с ежедневным стрессом и улучшает физические показатели.

«Йога помогает улучшить поведение, концентрацию, подвижность, гибкость и силу», — отметил он.

Совет по образованию Алабамы запретил восточные практики в 1993 году, сославшись на распространение индуизма.