В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах

Монтгомери, 23 мая. Губернатор Алабамы Кей Айви разрешил занятия йогой в школах после 27-летнего запрета. Восточным практикам будут обучать на английском языке с некоторыми ограничениями. Об этом сообщил FOX News.

Alabama lifts 27-year yoga ban in public schools, with some exceptions https://t.co/2ZvzooQ8SM