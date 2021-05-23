ФАН публикует видео сильного пожара в жилом доме в Симферополе

Симферополь, 23 мая. Днем в воскресенье в одноэтажном жилом доме с мансардой в Симферополе произошел пожар. По словам очевидцев, дымом затянуло соседние улицы, по району летал пепел.

Как стало известно, пожар произошел примерно в 10:30 на улице Желябова, 23. Пострадавших, к счастью, нет. В пресс-службе МЧС РФ по Крыму ФАН сообщили, что площадь пожара составила 100 кв. м, была угроза распространения огня.

На месте происшествия уже стало ясно, что произошло возгорание кровли строения.

«Газодымозащитной службой была оперативно проведена разведка. Привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба, также направлена оперативная группа и служба пожаротушения ГУ МЧС России по РК. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников МЧС России удалось не допустить распространение огня на соседние здания, а самое главное, не допустить человеческих жертв», — сообщили в МЧС.

К 11:30 возгорание было локализовано, а к 12:38 пожар был полностью потушен. Всего для ликвидации пожара привлекались 44 человека и 13 единиц техники.

Ранее ФАН сообщал, что выяснил подробности инцидента с избитым пятилетним мальчиком в Воркуте.