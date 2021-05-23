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23 мая 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
Происшествия
Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
15:31
Происшествия
ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом под Ростовом
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ФАН публикует видео сильного пожара в жилом доме в Симферополе

Происшествия
ФАН публикует видео сильного пожара в жилом доме в Симферополе
82.mchs.gov.ru  /  МЧС РФ

Симферополь, 23 мая. Днем в воскресенье в одноэтажном жилом доме с мансардой в Симферополе произошел пожар. По словам очевидцев, дымом затянуло соседние улицы, по району летал пепел.

Как стало известно, пожар произошел примерно в 10:30 на улице Желябова, 23. Пострадавших, к счастью, нет. В пресс-службе МЧС РФ по Крыму ФАН сообщили, что площадь пожара составила 100 кв. м, была угроза распространения огня.

На месте происшествия уже стало ясно, что произошло возгорание кровли строения.

«Газодымозащитной службой была оперативно проведена разведка. Привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба, также направлена оперативная группа и служба пожаротушения ГУ МЧС России по РК. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников МЧС России удалось не допустить распространение огня на соседние здания, а самое главное, не допустить человеческих жертв», — сообщили в МЧС.

К 11:30 возгорание было локализовано, а к 12:38 пожар был полностью потушен. Всего для ликвидации пожара привлекались 44 человека и 13 единиц техники.

Ранее ФАН сообщал, что выяснил подробности инцидента с избитым пятилетним мальчиком в Воркуте.

пожар крым симферополь
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