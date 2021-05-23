Власти Тувы ввели режим ЧС из-за потопов в двух районах

Кызыл, 23 мая. Девять домов затопило в Тоджинском районе республики и еще несколько в Кызылском. Кроме того, под водой оказались местные дороги и трассы федерального значения.

Спасатели организовали мероприятия по борьбе с последствиями стихии, а также помогают людям, оставшимся в опасных районах, скорее их покинуть. Из Тоджинского района были эвакуированы 35 человек, из которых 20 — дети, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

В Кызылском районе наблюдается похожая ситуация. Там вода затопила все трассы, сделав движение по ним невозможным. Проехать по дорогам удается только рано утром, когда она уходит. В связи со сложившейся ситуацией власти республики ввели в этих районах режим ЧС.