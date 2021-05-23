Российским автолюбителям озвучили стоимость Mercedes C-Class

Москва, 23 мая. Новое поколение Mercedes C-Class с индексом кузова W206 выйдет на российский рынок. В зависимости от версии, бензиновый турбомотор V4 может выдавать 150 или 197 лошадиных сил.

Первой в модельной линейке следует версия C180 с приставкой Sport. Мощность силового агрегата составляет 150 лошадиных сил. Стоимость начинается от 3,59 млн рублей. Транспортное средство C200 с индексом Sport можно приобрести за 4,13 млн рублей. Автомобиль оснащен более мощным двигателем на 197 лошадиных сил, передает Car.ru.

Каждая модификация укомплектована спортивным пакетом AMG, включающим оригинальное дизайнерское решение кузова и рулевое колесо с кнопками сенсорного управления приборной панелью. Светодиодные матрицы для оптики, вентиляция передних сидений и центральный проекционный дисплей доступны в качестве дополнительной опции.

Автомобильные эксперты ранее назвали самым безопасным агрегатом Mercedes GLC. Более 97% моделей прошли проверку надежности комплектующих.