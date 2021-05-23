Владельцы iPhone могут лишиться мессенджера WhatsApp

Москва, 23 мая. WhatsApp собирается принимать меры в отношении несогласных с новым пользовательским соглашением. Это противоречит правилам магазина AppStore.

Популярный мессенджер WhatsApp может быть удален из магазина приложений для устройств Apple под названием AppStore. Об этом сообщают журналисты издания Apple Scoop. Отмечается, что поводом для удаление может стать нарушение правил AppStore: WhatsApp планирует принимать меры в отношении пользователей, несогласных с новым текстом соглашения, путем ограничения функционала приложения. Аналитики назвали конкретный пункт правил, где это указано — 3.2.2 (VI).

Как утверждают эксперты, требование принять новое соглашение может быть расценено как принуждение к дополнительным действиям, что запрещено правилами. Все это может привести к удалению мессенджера из магазина Apple.

Ранее пользователям WhatsApp рассказали, к чему приведет принятие обновленного соглашения. Изменения в тексте связаны с желанием компании монетизировать всю имеющуюся информацию о клиентах, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.