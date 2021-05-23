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14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
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Владельцы iPhone могут лишиться мессенджера WhatsApp

Технологии
Владельцы iPhone могут лишиться мессенджера WhatsApp
Global Look Press  /  Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency

Москва, 23 мая. WhatsApp собирается принимать меры в отношении несогласных с новым пользовательским соглашением. Это противоречит правилам магазина AppStore.

Популярный мессенджер WhatsApp может быть удален из магазина приложений для устройств Apple под названием AppStore. Об этом сообщают журналисты издания Apple Scoop. Отмечается, что поводом для удаление может стать нарушение правил AppStore: WhatsApp планирует принимать меры в отношении пользователей, несогласных с новым текстом соглашения, путем ограничения функционала приложения. Аналитики назвали конкретный пункт правил, где это указано — 3.2.2 (VI).

Как утверждают эксперты, требование принять новое соглашение может быть расценено как принуждение к дополнительным действиям, что запрещено правилами. Все это может привести к удалению мессенджера из магазина Apple.

Ранее пользователям WhatsApp рассказали, к чему приведет принятие обновленного соглашения. Изменения в тексте связаны с желанием компании монетизировать всю имеющуюся информацию о клиентах, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

apple whatsapp мессенджер приложение
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