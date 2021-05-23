Баржа «Фортуна» возобновила укладку труб «Северного потока — 2»

Берлин, 23 мая. Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжила работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Германии, сообщило агентство DPA.

Накануне «Фортуна» завершила работы по укладке нитки В «Северного потока — 2» в датских водах. До полного завершения работ судну осталось пройти около 13 километров.

Минфин США 21 мая добавил в санкционный список несколько российских компаний и судов, связанных со строительством «Северного потока — 2». Так, под ограничения попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, «Коксохимтранс», а также суда «Академик Черский», «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижов». При этом Вашингтон не, как и ожидалось, не стал вносить в список оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Экономист Александр Дудчак в интервью ФАН отметил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» выглядят смешно. Он убежден, что строительство газопровода уже невозможно остановить.