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14:25
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Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
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Баржа «Фортуна» возобновила укладку труб «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 23 мая 2021 14:00
Экономика
Баржа «Фортуна» возобновила укладку труб «Северного потока — 2»
мртс.рф  /  АО «МРТС»

Берлин, 23 мая. Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжила работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Германии, сообщило агентство DPA.

Накануне «Фортуна» завершила работы по укладке нитки В «Северного потока — 2» в датских водах. До полного завершения работ судну осталось пройти около 13 километров.

Минфин США 21 мая добавил в санкционный список несколько российских компаний и судов, связанных со строительством «Северного потока — 2». Так, под ограничения попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, «Коксохимтранс», а также суда «Академик Черский», «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижов». При этом Вашингтон не, как и ожидалось, не стал вносить в список оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Экономист Александр Дудчак в интервью ФАН отметил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» выглядят смешно. Он убежден, что строительство газопровода уже невозможно остановить.

германия северный поток - 2 Фортуна
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Все новости / Экономика / Баржа «Фортуна» возобновила укладку труб «Северного потока — 2»
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