Президент Бразилии получил штраф за нарушение антикоронавирусных правил

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 14:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
Все новости
23 мая 14:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
Все новости

Президент Бразилии получил штраф за нарушение антикоронавирусных правил

Общество
Президент Бразилии получил штраф за нарушение антикоронавирусных правил
pixabay.com

Бразилиа, 23 мая. Президенту Бразилии Жаиру Болсонару выписали штраф за нарушение мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Болсонару во время визита в город Асайландия, бразильского штата Мараньян, собрал на проведение акции людей. При этом президент не воспользовался маской. За это Болсонару получил штраф от региональных властей.

Управление санитарного надзора штата установило, что президент Бразилии проигнорировал требование обязательного использования маски и «способствовал скоплению более 100 человек без санитарного контроля». Ситуация произошла на фоне обнаружения в Мараньяне нескольких случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

До этого сообщалось, что участники пресс-конференции президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Мун Чжэ Ин проигнорировали масочный режим в условиях пандемии. Представители конференции были в зале без масок.

штраф болсонару коронавирус масочный режим
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 175980 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 67254 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 53112 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 45083 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 36012 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Президент Бразилии получил штраф за нарушение антикоронавирусных правил
Рейтинг@Mail.ru