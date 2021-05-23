Президент Бразилии получил штраф за нарушение антикоронавирусных правил

Бразилиа, 23 мая. Президенту Бразилии Жаиру Болсонару выписали штраф за нарушение мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Болсонару во время визита в город Асайландия, бразильского штата Мараньян, собрал на проведение акции людей. При этом президент не воспользовался маской. За это Болсонару получил штраф от региональных властей.

Управление санитарного надзора штата установило, что президент Бразилии проигнорировал требование обязательного использования маски и «способствовал скоплению более 100 человек без санитарного контроля». Ситуация произошла на фоне обнаружения в Мараньяне нескольких случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

До этого сообщалось, что участники пресс-конференции президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Мун Чжэ Ин проигнорировали масочный режим в условиях пандемии. Представители конференции были в зале без масок.