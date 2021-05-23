Лена Миро язвительно высказалась о худобе Мирославы Карпович

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 14:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
Все новости
23 мая 14:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
Все новости

Лена Миро язвительно высказалась о худобе Мирославы Карпович

Шоу-бизнес
Лена Миро язвительно высказалась о худобе Мирославы Карпович
Global Look Press  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 23 мая. Блогер Лена Миро переживает за стремительно теряющую килограммы звезду «Папиных дочек».

Звезда папиных дочек, актриса Мирослава Карпович, известная сегодня в СМИ как разлучница, уводящая звездных мужей из семей, стала странно выглядеть.

Об этом все чаще судачат в СМИ, в комментариях соцсетей звезды. Не стала исключением и скандальный блогер Лена Миро.

«Кости, дряблая кожа, сморщенное все будто женщине глубоко за 50. Что происходит? Болезнь, что ли, какая?» — вопрошает Миро в своем ЖЖ.

По мнению блогера, на диетах и болезнях так не худеют. Девушка связывает потерю килограммов с нервами. Лена Миро уверена, что забот у звезды папиных дочек хватает.

«Пойди и повоюй с бывшей-то. Ублажи мужа. Свари борща. Пообщайся с детьми от предыдущего брака. А ведь нужно еще, чтобы дома царил уют и горел абажур над столом», — язвит Лена.

Миро так же напоминает. что помимо того, что необходимо встретить мужа из командировки, так еще нужно отмыть его и сказать что-то приятное, погладить рубашку на следующий съемочный день. По ее мнению, для того чтобы стать хорошей женой, нервов нужно немало, особенно когда душу тревожат «черные мысли».

Блогер подчеркивает, что мозг человека потребляет до 80% энергии, а у Карпович он потребляет еще больше, так как она находится в постоянном напряжении.

«Можно хоть обожраться — все бесполезно. Вон, Собчак, тоже сохнет на нервах в преддверии своего развода. И Карпович будет — нет, не худеть! — чахнуть», — указывает Лена Миро.

При этом, по мнению женщины, Павел, напротив, заметно поправился в новом браке.

«Смотрю на Карпович — нужен ли ей был такой союз? — спрашивает она.

Миро предлагает пожалеть «разлучницу», «слившую» бывшую супругу Павла Прилучного Агату Муцениеце.

«А дальше-то что — так и высохнешь вся? Пашка тормозить не станет — посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей мученицы, она только и ждет», — подчеркивает блогер.

Напоследок скандальная публицистка призвала своих читателей посоветовать Мирославе Карпович что-нибудь доброе.

Ранее Лена Миро обрушилась с критикой на российскую актрису Любовь Толкалину за то, что она по ее мнению "осквернила" могилу поэта Иосифа Бродского.

блогер миро карпович прилучный
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 175980 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 67254 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 53112 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 45083 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 36012 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро язвительно высказалась о худобе Мирославы Карпович
Рейтинг@Mail.ru