Лена Миро язвительно высказалась о худобе Мирославы Карпович

Москва, 23 мая. Блогер Лена Миро переживает за стремительно теряющую килограммы звезду «Папиных дочек».

Звезда папиных дочек, актриса Мирослава Карпович, известная сегодня в СМИ как разлучница, уводящая звездных мужей из семей, стала странно выглядеть.

Об этом все чаще судачат в СМИ, в комментариях соцсетей звезды. Не стала исключением и скандальный блогер Лена Миро.

«Кости, дряблая кожа, сморщенное все будто женщине глубоко за 50. Что происходит? Болезнь, что ли, какая?» — вопрошает Миро в своем ЖЖ.

По мнению блогера, на диетах и болезнях так не худеют. Девушка связывает потерю килограммов с нервами. Лена Миро уверена, что забот у звезды папиных дочек хватает.

«Пойди и повоюй с бывшей-то. Ублажи мужа. Свари борща. Пообщайся с детьми от предыдущего брака. А ведь нужно еще, чтобы дома царил уют и горел абажур над столом», — язвит Лена.

Миро так же напоминает. что помимо того, что необходимо встретить мужа из командировки, так еще нужно отмыть его и сказать что-то приятное, погладить рубашку на следующий съемочный день. По ее мнению, для того чтобы стать хорошей женой, нервов нужно немало, особенно когда душу тревожат «черные мысли».

Блогер подчеркивает, что мозг человека потребляет до 80% энергии, а у Карпович он потребляет еще больше, так как она находится в постоянном напряжении.

«Можно хоть обожраться — все бесполезно. Вон, Собчак, тоже сохнет на нервах в преддверии своего развода. И Карпович будет — нет, не худеть! — чахнуть», — указывает Лена Миро.

При этом, по мнению женщины, Павел, напротив, заметно поправился в новом браке.

«Смотрю на Карпович — нужен ли ей был такой союз? — спрашивает она.

Миро предлагает пожалеть «разлучницу», «слившую» бывшую супругу Павла Прилучного Агату Муцениеце.

«А дальше-то что — так и высохнешь вся? Пашка тормозить не станет — посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей мученицы, она только и ждет», — подчеркивает блогер.

Напоследок скандальная публицистка призвала своих читателей посоветовать Мирославе Карпович что-нибудь доброе.

Ранее Лена Миро обрушилась с критикой на российскую актрису Любовь Толкалину за то, что она по ее мнению "осквернила" могилу поэта Иосифа Бродского.