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23 мая 14:26
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новостей
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
Происшествия
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
14:06
Шоу-бизнес
Певец Александр Рыбак объяснил уникальность номера Манижи на Евровидении
14:04
Общество
Разрушен флигель усадьбы Столярова в Нижнем Новгороде
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Макеева ответила на скандал с женихом романтическим видеороликом

Шоу-бизнес
Макеева ответила на скандал с женихом романтическим видеороликом
instagram.com  /  @makeevan

Астрахань, 23 мая. Несмотря на громкий скандал вокруг их романа с Мальковым, Анастасия Макеева не скрывает своего счастья.

Российская актриса Анастасия Макеева поделилась с поклонниками романтическим видеороликом, который она выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Вокруг актрисы и ее жениха, который ушел к Анастасии от жены и четверых детей, до сих пор не утихает скандал. В настоящий момент влюбленные наслаждаются обществом друг друга в Астраханской области на берегу Волги и не могут скрывать своего счастья.

«Меня никогда не остановит общественное мнение. Я живу по зову сердца и желаю каждому жить в кайф и наслаждаться каждый днем», — подписала публикацию артистка.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на новую публикацию, они оставили свои восторженные комментарии.

«Правильно, так и надо жить в кайф, в свое удовольствие и радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением жизни», — пишет olik0606.

«Правильная позиция! За ваше счастье отвечаете только сами! Надо жить здесь и сейчас» , — прокомментировала Karolina.

«Правильно делаете!!! Живите по зову сердца!!! Счастья Вам, Настя, продолжайте радовать нас своими успехами! Новых интересных проектов Вам!!!!» — советует allasilantew.

Некоторые фолловеры оставили не самые приятные отзывы и осудили звезду за откровенный ролик.

«Немного надо похудеть,а так всё норм», — прокомментировал один из них.

«Ну, вот почему нельзя стоять на прямых ногах?» — дерзко написал еще один пользователь.

Актриса решила отреагировать на такие негативные выпады и ответила, что худеть нужно тому, кому это надо, а у нее все в порядке.

Ранее Анастасия Макеева поделилась с поклонниками некоторыми деталями подготовки к своей свадьбе с бизнесменом Романом Мальковым.

астрахань волга макеева шоубиз
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Все новости / Шоу-бизнес / Макеева ответила на скандал с женихом романтическим видеороликом
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