Макеева ответила на скандал с женихом романтическим видеороликом

Астрахань, 23 мая. Несмотря на громкий скандал вокруг их романа с Мальковым, Анастасия Макеева не скрывает своего счастья.

Российская актриса Анастасия Макеева поделилась с поклонниками романтическим видеороликом, который она выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Вокруг актрисы и ее жениха, который ушел к Анастасии от жены и четверых детей, до сих пор не утихает скандал. В настоящий момент влюбленные наслаждаются обществом друг друга в Астраханской области на берегу Волги и не могут скрывать своего счастья.

«Меня никогда не остановит общественное мнение. Я живу по зову сердца и желаю каждому жить в кайф и наслаждаться каждый днем», — подписала публикацию артистка.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на новую публикацию, они оставили свои восторженные комментарии.

«Правильно, так и надо жить в кайф, в свое удовольствие и радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением жизни», — пишет olik0606. «Правильная позиция! За ваше счастье отвечаете только сами! Надо жить здесь и сейчас» , — прокомментировала Karolina. «Правильно делаете!!! Живите по зову сердца!!! Счастья Вам, Настя, продолжайте радовать нас своими успехами! Новых интересных проектов Вам!!!!» — советует allasilantew.

Некоторые фолловеры оставили не самые приятные отзывы и осудили звезду за откровенный ролик.

«Немного надо похудеть,а так всё норм», — прокомментировал один из них. «Ну, вот почему нельзя стоять на прямых ногах?» — дерзко написал еще один пользователь.

Актриса решила отреагировать на такие негативные выпады и ответила, что худеть нужно тому, кому это надо, а у нее все в порядке.

Ранее Анастасия Макеева поделилась с поклонниками некоторыми деталями подготовки к своей свадьбе с бизнесменом Романом Мальковым.