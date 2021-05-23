Сенатор Ковитиди назвала сюрреализмом заявления Украины по водной блокаде Крыма

Москва, 23 мая. Сюрреализм политикума Украины достиг своего апогея, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она прокомментировала условия Киева для возобновления поставок воды на полуостров.

Рабочие вопросы жизнеобеспечения региона «решаются российским федеральным центром совместно с региональной властью». Сенатор отметила, что в Киеве это прекрасно понимают. Член Совфеда от Крыма добавила, что «сюрреализм украинского политикума достиг своего апогея».

«Почему украинские власти упорно отказываются решать существующие на Украине проблемы и занимаются вопросами виртуального для них Крыма? Это тот вопрос, на который, думаю, в самое ближайшее время найдут ответ сами граждане Украины, которые приезжают отдыхать в мирный, цветущий Крым», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что украинской стороне следует прекратить шантаж в отношении Крыма по возобновлению поставок воды через Северо-Крымский канал.