«Газпром нефть» поставила за границу 50 млн тонн арктического сырья

Москва, 23 мая. Объем поставки за рубеж нефти сортов ARCO и Novy Port, добываемых ПАО «Газпром нефть» в русской Арктике, достиг 50 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

За счет собственных цифровых систем и надежных многолетних партнерств с ключевыми покупателями компания сумела сохранить объемы экспорта в кризисный 2020 год. Все контрактные обязательства были выполнены в полном объеме, заявил глава дирекции логистики и операций с сырьем «Газпром нефть» Вадим Симдякин.

Предприятие намерено и дальше развивать поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион, который является крупнейшим мировым центром потребления нефти.

При этом в первом квартале из России было экспортировано 50,8 млн тонн нефти, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.